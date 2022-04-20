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В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20 - РИА Новости, 20.04.2022
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В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20
В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20 - РИА Новости, 20.04.2022
В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20
У ЕС нет какой-либо общей позиции в отношении участия или неучастия стран-членов ЕС в заседаниях в рамках "большой двадцатки" с целью бойкотировать Россию и... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:54
2022-04-20T13:54
в мире
россия
большая двадцатка
евросоюз
саммит g20
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. У ЕС нет какой-либо общей позиции в отношении участия или неучастия стран-членов ЕС в заседаниях в рамках "большой двадцатки" с целью бойкотировать Россию и оставляет решение за отдельными государствами союза, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, будет ли ЕС вслед за США бойкотировать встречи G20, в которых участвуют российские представители.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ. По данным СМИ, британский министр финансов Риши Сунак решил занять такую же позицию и не посещать встречи в рамках G20, где будет российская сторона."Что касается конкретных мероприятий, то государства-члены, как правило, сами решают, принимать ли участие", - сообщил Стано. При этом он подчеркнул, что в ЕС "поддерживают взаимодействие, когда это имеет смысл, может принести результаты".Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости и RT, что Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки", поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. А по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
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в мире, россия, большая двадцатка, евросоюз, саммит g20, санкции в отношении россии
13:54 20.04.2022
 
В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20

Представитель ЕС Стано: у стран союза нет общей позиции по бойкоту России в G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. У ЕС нет какой-либо общей позиции в отношении участия или неучастия стран-членов ЕС в заседаниях в рамках "большой двадцатки" с целью бойкотировать Россию и оставляет решение за отдельными государствами союза, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, будет ли ЕС вслед за США бойкотировать встречи G20, в которых участвуют российские представители.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ. По данным СМИ, британский министр финансов Риши Сунак решил занять такую же позицию и не посещать встречи в рамках G20, где будет российская сторона.
"Что касается конкретных мероприятий, то государства-члены, как правило, сами решают, принимать ли участие", - сообщил Стано. При этом он подчеркнул, что в ЕС "поддерживают взаимодействие, когда это имеет смысл, может принести результаты".
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости и RT, что Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки", поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. А по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
Символика саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:40
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
 
В миреРоссияБольшая двадцаткаЕвросоюзСаммит G20Санкции в отношении России
 
 
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