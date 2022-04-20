В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20
Представитель ЕС Стано: у стран союза нет общей позиции по бойкоту России в G20
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. У ЕС нет какой-либо общей позиции в отношении участия или неучастия стран-членов ЕС в заседаниях в рамках "большой двадцатки" с целью бойкотировать Россию и оставляет решение за отдельными государствами союза, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано, отвечая на вопрос, будет ли ЕС вслед за США бойкотировать встречи G20, в которых участвуют российские представители.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ. По данным СМИ, британский министр финансов Риши Сунак решил занять такую же позицию и не посещать встречи в рамках G20, где будет российская сторона.
"Что касается конкретных мероприятий, то государства-члены, как правило, сами решают, принимать ли участие", - сообщил Стано. При этом он подчеркнул, что в ЕС "поддерживают взаимодействие, когда это имеет смысл, может принести результаты".
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости и RT, что Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки", поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения. А по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет.
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