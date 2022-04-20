https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784571668.html

Глава Минфина Франции призвал Россию не участвовать во встречах G20

Глава Минфина Франции призвал Россию не участвовать во встречах G20 - РИА Новости, 20.04.2022

Глава Минфина Франции призвал Россию не участвовать во встречах G20

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Россию воздержаться от участия в мероприятиях G20. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:06

2022-04-20T19:06

2022-04-20T19:23

джанет йеллен

сергей лавров

андрей белоусов

донбасс

украина

россия

большая двадцатка

министерство финансов сша

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Россию воздержаться от участия в мероприятиях G20."Мы требуем, чтобы Россия прекратила военные действия, и мы просим Россию воздержаться от участия во встречах G20", - цитирует Рейтер министра, сделавшего заявление во время онлайн-встречи с коллегами по "Большой двадцатке".По словам представителя министерства, Ле Мэр покинул встречу до того, как выступил его российский коллега.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ. По данным СМИ, британский министр финансов Риши Сунак решил занять такую же позицию и не посещать встречи в рамках G20, где будет российская сторона.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's. По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/g20-1784551559.html

https://ria.ru/20220420/g20-1784482291.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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