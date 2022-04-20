https://ria.ru/20220420/evropa-1784536535.html

Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится

Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится - РИА Новости, 20.04.2022

Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится

У России нет оснований надеяться на изменение позиции Европы по отношению к стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:53

2022-04-20T16:53

2022-04-20T18:24

россия

владимир путин

в мире

европа

украина

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У России нет оснований надеяться на изменение позиции Европы по отношению к стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.По его словам, нужно вносить изменения в структуру производства и поставок российской продукции, в том числе с учетом новых тенденций.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они в основном коснулись банковского сектора, а также сфер высоких технологий и транспорта. Кроме того, в Европе все чаще стали призывать отказаться от поставок российских энергоносителей.Россия начала спецоперацию 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220420/evropa-1784536448.html

россия

европа

украина

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, в мире, европа, украина