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Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится
Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится - РИА Новости, 20.04.2022
Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится
У России нет оснований надеяться на изменение позиции Европы по отношению к стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:53
2022-04-20T18:24
россия
владимир путин
в мире
европа
украина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У России нет оснований надеяться на изменение позиции Европы по отношению к стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.По его словам, нужно вносить изменения в структуру производства и поставок российской продукции, в том числе с учетом новых тенденций.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они в основном коснулись банковского сектора, а также сфер высоких технологий и транспорта. Кроме того, в Европе все чаще стали призывать отказаться от поставок российских энергоносителей.Россия начала спецоперацию 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, владимир путин, в мире, европа, украина
16:53 20.04.2022 (обновлено: 18:24 20.04.2022)
 
Путин: нет оснований полагать, что отношение Европы к России изменится

Президент Путин заявил, что оснований для смены позиции Европы по отношению к России нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У России нет оснований надеяться на изменение позиции Европы по отношению к стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

"Уже говорю, нет оснований полагать, что поведение наших партнеров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства", — сказал он.

По его словам, нужно вносить изменения в структуру производства и поставок российской продукции, в том числе с учетом новых тенденций.
Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они в основном коснулись банковского сектора, а также сфер высоких технологий и транспорта. Кроме того, в Европе все чаще стали призывать отказаться от поставок российских энергоносителей.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития металлургической отрасли - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
16:53
Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин
Россия начала спецоперацию 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
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