https://ria.ru/20220420/evropa-1784536448.html
Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин
Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин
Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:53
2022-04-20T16:53
2022-04-20T17:02
в мире
европа
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам, под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация. взаимный интерес и экономическая эффективность."Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.Он обратил внимание, что такая грубая и недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках."Ну а значит, пойдет вверх и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых решений", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20220420/metallurg-1784535084.html
https://ria.ru/20220420/putin-1784537282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин
16:53 20.04.2022 (обновлено: 17:02 20.04.2022)
Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин
Президент Путин заявил, что цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам, под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация. взаимный интерес и экономическая эффективность.
"Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону", - сказал Путин
на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
Он обратил внимание, что такая грубая и недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы
, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках.
"Ну а значит, пойдет вверх и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых решений", - подчеркнул глава государства.