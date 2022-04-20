https://ria.ru/20220420/evropa-1784536448.html

Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин

Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022

Европейская бюрократия проигнорировала интересы бизнеса, заявил Путин

Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:53

2022-04-20T16:53

2022-04-20T17:02

в мире

европа

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам, под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация. взаимный интерес и экономическая эффективность."Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.Он обратил внимание, что такая грубая и недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках."Ну а значит, пойдет вверх и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых решений", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20220420/metallurg-1784535084.html

https://ria.ru/20220420/putin-1784537282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, владимир путин