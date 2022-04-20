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Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
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Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД
Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД
Москва инициативно не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан, такой шаг может быть рассмотрен только в качестве ответной РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:59
2022-04-20T12:11
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва инициативно не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан, такой шаг может быть рассмотрен только в качестве ответной меры, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Мы не видим перспектив обрушения соглашения по выдаче виз (для граждан ЕС)", - сказал собеседник агентства."Пусть люди приезжают. Мы не собираемся отгораживаться и менять правила въезда. Все действующие правила и нормы действуют. Мы не будем инициаторами каких-то ограничений. Если они дойдут до каких-то мер, то будем реагировать, но сами не будем выступать с инициативами (об ограничении въезда)", - отметил источник в российском дипведомстве.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии
11:59 20.04.2022 (обновлено: 12:11 20.04.2022)
 
Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД

Источник в МИД: Москва не планирует ужесточать правила въезда для граждан стран Евросоюза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва инициативно не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан, такой шаг может быть рассмотрен только в качестве ответной меры, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Мы не видим перспектив обрушения соглашения по выдаче виз (для граждан ЕС)", - сказал собеседник агентства.
"Пусть люди приезжают. Мы не собираемся отгораживаться и менять правила въезда. Все действующие правила и нормы действуют. Мы не будем инициаторами каких-то ограничений. Если они дойдут до каких-то мер, то будем реагировать, но сами не будем выступать с инициативами (об ограничении въезда)", - отметил источник в российском дипведомстве.
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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