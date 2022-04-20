https://ria.ru/20220420/evropa-1784452203.html

Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД

Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД - РИА Новости, 20.04.2022

Москва не собирается отгораживаться от Европы, заявил источник в МИД

Москва инициативно не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан, такой шаг может быть рассмотрен только в качестве ответной РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:59

2022-04-20T11:59

2022-04-20T12:11

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва инициативно не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан, такой шаг может быть рассмотрен только в качестве ответной меры, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Мы не видим перспектив обрушения соглашения по выдаче виз (для граждан ЕС)", - сказал собеседник агентства."Пусть люди приезжают. Мы не собираемся отгораживаться и менять правила въезда. Все действующие правила и нормы действуют. Мы не будем инициаторами каких-то ограничений. Если они дойдут до каких-то мер, то будем реагировать, но сами не будем выступать с инициативами (об ограничении въезда)", - отметил источник в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220330/evropa-1780910257.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии