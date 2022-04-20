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Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители - РИА Новости, 20.04.2022
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Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители
Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители - РИА Новости, 20.04.2022
Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители
Министр финансов России Антон Силуанов в среду дистанционно принял участие во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20, где заявил о новых... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:59
2022-04-20T22:05
экономика
россия
большая двадцатка
антон силуанов
всемирный банк
мвф
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в среду дистанционно принял участие во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20, где заявил о новых рисках для мировой экономики из-за введенных против России санкций, говорится в сообщении ведомства.По его словам, ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых странах спровоцировала инфляционное давление, а ограничения против Москвы только усилили негативную тенденцию и создали новые риски.Он подчеркнул, что Россия, несмотря ни на что никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. По его мнению, предложение товаров на мировой рынок искусственно сдерживается санкциями, что вызывает дисбаланс.Министр призвал партнеров избегать политизации диалога и указал, что "двадцатка" всегда была и остаётся в первую очередь экономическим форматом.Также Силуанов обратил внимание на подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе. Сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций больше не гарантируются. Доступ любой экономики к ресурсам международных финансовых институтов стал зависеть от лояльности к их крупнейшим акционерам, считает чиновник.Помимо России еще ряд стран с формирующимися рынками указали на важность обеспечения функционирования глобальной финансовой инфраструктуры на принципах бесперебойности и независимости от односторонних решений отдельных стран.Кроме того, Силуанов назвал пандемию еще одним вызовом мировому хозяйству и призвал укреплять координацию в сфере здравоохранения.Участники встречи обсудили состояние мировой экономики в целом и существующие риски: геополитическую напряженность, рекордно высокие темпы инфляции и уровень долга в большинстве стран, рост цен на продовольствие и энергоносители, несоответствие предложения все более возрастающему спросу, сбои в глобальных цепочках поставок, а также неопределенность ситуации с пандемией COVID-19.Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и санкционных мер на восстановление мировой экономики, еще не оправившейся от последствий пандемии. При этом МВФ признал высокий риск фрагментации мировой финансовой системы.
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экономика, россия, большая двадцатка, антон силуанов, всемирный банк, мвф, вашингтон (штат)
20:59 20.04.2022 (обновлено: 22:05 20.04.2022)
 
Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители

Глава Минфина Силуанов предупредил G20 о тяжелых последствиях роста цен на энергоносители

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в среду дистанционно принял участие во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20, где заявил о новых рисках для мировой экономики из-за введенных против России санкций, говорится в сообщении ведомства.
По его словам, ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых странах спровоцировала инфляционное давление, а ограничения против Москвы только усилили негативную тенденцию и создали новые риски.

"Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия", — отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия, несмотря ни на что никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. По его мнению, предложение товаров на мировой рынок искусственно сдерживается санкциями, что вызывает дисбаланс.
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Министр призвал партнеров избегать политизации диалога и указал, что "двадцатка" всегда была и остаётся в первую очередь экономическим форматом.
Также Силуанов обратил внимание на подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе. Сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций больше не гарантируются. Доступ любой экономики к ресурсам международных финансовых институтов стал зависеть от лояльности к их крупнейшим акционерам, считает чиновник.
Помимо России еще ряд стран с формирующимися рынками указали на важность обеспечения функционирования глобальной финансовой инфраструктуры на принципах бесперебойности и независимости от односторонних решений отдельных стран.
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Кроме того, Силуанов назвал пандемию еще одним вызовом мировому хозяйству и призвал укреплять координацию в сфере здравоохранения.
Участники встречи обсудили состояние мировой экономики в целом и существующие риски: геополитическую напряженность, рекордно высокие темпы инфляции и уровень долга в большинстве стран, рост цен на продовольствие и энергоносители, несоответствие предложения все более возрастающему спросу, сбои в глобальных цепочках поставок, а также неопределенность ситуации с пандемией COVID-19.
Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и санкционных мер на восстановление мировой экономики, еще не оправившейся от последствий пандемии. При этом МВФ признал высокий риск фрагментации мировой финансовой системы.
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ЭкономикаРоссияБольшая двадцаткаАнтон СилуановВсемирный банкМВФВашингтон (штат)
 
 
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