https://ria.ru/20220420/energonositeli-1784589316.html

Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители

Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители - РИА Новости, 20.04.2022

Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители

Министр финансов России Антон Силуанов в среду дистанционно принял участие во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20, где заявил о новых... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:59

2022-04-20T20:59

2022-04-20T22:05

экономика

россия

большая двадцатка

антон силуанов

всемирный банк

мвф

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в среду дистанционно принял участие во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20, где заявил о новых рисках для мировой экономики из-за введенных против России санкций, говорится в сообщении ведомства.По его словам, ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых странах спровоцировала инфляционное давление, а ограничения против Москвы только усилили негативную тенденцию и создали новые риски.Он подчеркнул, что Россия, несмотря ни на что никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. По его мнению, предложение товаров на мировой рынок искусственно сдерживается санкциями, что вызывает дисбаланс.Министр призвал партнеров избегать политизации диалога и указал, что "двадцатка" всегда была и остаётся в первую очередь экономическим форматом.Также Силуанов обратил внимание на подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе. Сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций больше не гарантируются. Доступ любой экономики к ресурсам международных финансовых институтов стал зависеть от лояльности к их крупнейшим акционерам, считает чиновник.Помимо России еще ряд стран с формирующимися рынками указали на важность обеспечения функционирования глобальной финансовой инфраструктуры на принципах бесперебойности и независимости от односторонних решений отдельных стран.Кроме того, Силуанов назвал пандемию еще одним вызовом мировому хозяйству и призвал укреплять координацию в сфере здравоохранения.Участники встречи обсудили состояние мировой экономики в целом и существующие риски: геополитическую напряженность, рекордно высокие темпы инфляции и уровень долга в большинстве стран, рост цен на продовольствие и энергоносители, несоответствие предложения все более возрастающему спросу, сбои в глобальных цепочках поставок, а также неопределенность ситуации с пандемией COVID-19.Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и санкционных мер на восстановление мировой экономики, еще не оправившейся от последствий пандемии. При этом МВФ признал высокий риск фрагментации мировой финансовой системы.

https://ria.ru/20220419/neft-1784229463.html

https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783528922.html

https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783537481.html

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, большая двадцатка, антон силуанов, всемирный банк, мвф, вашингтон (штат)