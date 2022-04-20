https://ria.ru/20220420/eksport-1784495301.html
Генсовет ФНПР предложил перевести оплату экспортных товаров на рубли
Генсовет ФНПР предложил перевести оплату экспортных товаров на рубли - РИА Новости, 20.04.2022
Генсовет ФНПР предложил перевести оплату экспортных товаров на рубли
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложил президенту РФ Владимиру Путину поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:40
2022-04-20T14:40
2022-04-20T14:44
экономика
россия
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложил президенту РФ Владимиру Путину поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России, следует из документа, размещенного на сайте объединения."Мы поддерживаем ваше решение о переводе платежей за российский газ на рубли и считаем необходимым поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России. Тем недружественным странам, кто не хочет платить, немедленно прекратить поставки нефти, газа, удобрений, металлов, продовольствия", - говорится в документе.В нем также отмечается, что дедолларизация экономики - это важное условие для построения многополярного мира. Профсоюзы также предлагают в ответ на санкции продавать стратегически значимые товары только в обмен на то, что необходимо России."По аналогии с тем, как западный мир обеспечил себя нефтью в условиях экономического эмбарго со стороны арабских стран в начале 1970-х годов, выдвинув формулу "бушель за баррель", когда условием продажи хлеба стала продажа необходимого количества нефти", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20220419/italiya-1784394494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федерация независимых профсоюзов россии
14:40 20.04.2022 (обновлено: 14:44 20.04.2022)
Генсовет ФНПР предложил перевести оплату экспортных товаров на рубли
Генсовет ФНПР предложил Путину перевести на рубли оплату товаров, экспортируемых из России