https://ria.ru/20220420/ekho-1784452845.html
Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы"
Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы" - РИА Новости, 20.04.2022
Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы"
Доступ к "Эху Москвы" был ограничен из-за ложной информации о "сущности спецоперации ВС РФ" и призывов к организации массовых акций, заявил в среду... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:00
2022-04-20T12:00
2022-04-20T12:04
украина
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доступ к "Эху Москвы" был ограничен из-за ложной информации о "сущности спецоперации ВС РФ" и призывов к организации массовых акций, заявил в среду представитель Генпрокуратуры в Таганском суде Москвы.Сегодня суд начал рассматривать иск АО "Эхо Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, в котором "Эхо" просит признать незаконными ограничение доступа к своим ресурсам."Было установлено, что истец систематически размещает на информационном ресурсе ложные информационные материалы на русском и английском языке относительно сущности специальной военной операции, ее формах, о человеческих потерях, жертвах среди мирного населения… Также размещались призывы к организации [несогласованных] массовых и публичных мероприятий", - заявил представитель Генпрокуратуры.В Генпрокуратуре уточнили, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции – речь была только о сайте.Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявил, что доступ был ограничен и к радио, но основания этого ограничения не имеют отношения к сегодняшнему заседанию."Был ли ограничен доступ к радиостанции? Насколько мне известно – да, по каким основаниям – пояснить не могу… Это не относится к предмету сегодняшнего разбирательства", - заявил делегат ведомства.Роскомнадзор ранее обосновал ограничение "целенаправленным размещением на систематической основе" фейков о спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию. Сейчас сайт отключен, все корпоративные аккаунты соцсетей - удалены.
https://ria.ru/20220418/yandeks-1784165802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, журналистика, цензура, общество, происшествия, донбасс, вооруженные силы рф, эхо москвы (радиостанция)
12:00 20.04.2022 (обновлено: 12:04 20.04.2022)
Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы"
Генпрокуратура: "Эхо Москвы" заблокировали за фейки о "сущности спецоперации ВС России"
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доступ к "Эху Москвы" был ограничен из-за ложной информации о "сущности спецоперации ВС РФ" и призывов к организации массовых акций, заявил в среду представитель Генпрокуратуры в Таганском суде Москвы.
Сегодня суд начал рассматривать иск АО "Эхо Москвы" к Роскомнадзору
и Генпрокуратуре
, в котором "Эхо" просит признать незаконными ограничение доступа к своим ресурсам.
"Было установлено, что истец систематически размещает на информационном ресурсе ложные информационные материалы на русском и английском языке относительно сущности специальной военной операции, ее формах, о человеческих потерях, жертвах среди мирного населения… Также размещались призывы к организации [несогласованных] массовых и публичных мероприятий", - заявил представитель Генпрокуратуры.
В Генпрокуратуре уточнили, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции – речь была только о сайте.
"Претензии Генпрокуратуры были изложены именно к интернет-сайту, упоминаний радиостанции в требованиях не было", - рассказал представитель Генпрокуратуры в ходе заседания.
Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявил, что доступ был ограничен и к радио, но основания этого ограничения не имеют отношения к сегодняшнему заседанию.
"Был ли ограничен доступ к радиостанции? Насколько мне известно – да, по каким основаниям – пояснить не могу… Это не относится к предмету сегодняшнего разбирательства", - заявил делегат ведомства.
Роскомнадзор ранее обосновал ограничение "целенаправленным размещением на систематической основе" фейков о спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию. Сейчас сайт отключен, все корпоративные аккаунты соцсетей - удалены.