https://ria.ru/20220420/ekho-1784452845.html

Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы"

Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы" - РИА Новости, 20.04.2022

Генпрокуратура назвала причину блокировки "Эха Москвы"

Доступ к "Эху Москвы" был ограничен из-за ложной информации о "сущности спецоперации ВС РФ" и призывов к организации массовых акций, заявил в среду... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:00

2022-04-20T12:00

2022-04-20T12:04

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доступ к "Эху Москвы" был ограничен из-за ложной информации о "сущности спецоперации ВС РФ" и призывов к организации массовых акций, заявил в среду представитель Генпрокуратуры в Таганском суде Москвы.Сегодня суд начал рассматривать иск АО "Эхо Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, в котором "Эхо" просит признать незаконными ограничение доступа к своим ресурсам."Было установлено, что истец систематически размещает на информационном ресурсе ложные информационные материалы на русском и английском языке относительно сущности специальной военной операции, ее формах, о человеческих потерях, жертвах среди мирного населения… Также размещались призывы к организации [несогласованных] массовых и публичных мероприятий", - заявил представитель Генпрокуратуры.В Генпрокуратуре уточнили, что не просили Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции – речь была только о сайте.Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявил, что доступ был ограничен и к радио, но основания этого ограничения не имеют отношения к сегодняшнему заседанию."Был ли ограничен доступ к радиостанции? Насколько мне известно – да, по каким основаниям – пояснить не могу… Это не относится к предмету сегодняшнего разбирательства", - заявил делегат ведомства.Роскомнадзор ранее обосновал ограничение "целенаправленным размещением на систематической основе" фейков о спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию. Сейчас сайт отключен, все корпоративные аккаунты соцсетей - удалены.

https://ria.ru/20220418/yandeks-1784165802.html

https://ria.ru/20220419/feyki-1784260951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, журналистика, цензура, общество, происшествия, донбасс, вооруженные силы рф, эхо москвы (радиостанция)