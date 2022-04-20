https://ria.ru/20220420/ekho-1784450699.html

Суд признал блокировку "Эха Москвы" законной

Суд признал блокировку "Эха Москвы" законной - РИА Новости, 20.04.2022

Суд признал блокировку "Эха Москвы" законной

Таганский суд Москвы в среду отклонил иск "Эха Москвы", оспаривавшего ограничение доступа к своим ресурсам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:54

2022-04-20T11:54

2022-04-20T12:27

эхо москвы (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду отклонил иск "Эха Москвы", оспаривавшего ограничение доступа к своим ресурсам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Представитель "Эха" Орхан Микаилов заявил журналистам о несогласии с решением суда: "Конечно, будем обжаловать".В ходе заседания представитель Генпрокуратуры пояснил, что доступ к "Эху" был ограничен, в частности, из-за ложной информации о "сущности специальной военной операции ВС РФ, ее формах, о человеческих потерях, жертвах среди мирного населения". При этом делегат Генпрокуратуры отметил, что его ведомство не просило Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" – речь была только о сайте.Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявил, что доступ был ограничен и к радио, но основания этого ограничения не имеют отношения к сегодняшнему заседанию.Роскомнадзор ранее обосновал ограничение "целенаправленным размещением на систематической основе" фейков о спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию. Сейчас сайт отключен, все корпоративные аккаунты соцсетей - удалены.

https://ria.ru/20220401/inoagenty-1781389096.html

https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эхо москвы (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии