11:54 20.04.2022 (обновлено: 12:27 20.04.2022)
Суд признал блокировку "Эха Москвы" законной
Суд отклонил иск "Эха Москвы" с требованием признать блокировку ресурсов незаконной
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду отклонил иск "Эха Москвы", оспаривавшего ограничение доступа к своим ресурсам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Представитель "Эха" Орхан Микаилов заявил журналистам о несогласии с решением суда: "Конечно, будем обжаловать".
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В ходе заседания представитель Генпрокуратуры пояснил, что доступ к "Эху" был ограничен, в частности, из-за ложной информации о "сущности специальной военной операции ВС РФ, ее формах, о человеческих потерях, жертвах среди мирного населения". При этом делегат Генпрокуратуры отметил, что его ведомство не просило Роскомнадзор ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" – речь была только о сайте.
Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявил, что доступ был ограничен и к радио, но основания этого ограничения не имеют отношения к сегодняшнему заседанию.
Роскомнадзор ранее обосновал ограничение "целенаправленным размещением на систематической основе" фейков о спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию. Сейчас сайт отключен, все корпоративные аккаунты соцсетей - удалены.