В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе
The Telegraph: Индия должна отказаться от отношений с Россией в ущерб своим интересам
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Индия должна присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, несмотря на все очевидные выгоды, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.
"Это совершенно неприемлемое положение дел, которое вызывает серьезные вопросы", — считает автор.
Уорнер убежден, что Индия должна пожертвовать выгодными контрактами на закупку нефти и широкого спектра вооружений у России. Взамен Запад продаст ей свои военные системы по субсидированным ценам, чтобы снизить 70% долю Москвы на этом рынке и переманить Нью-Дели на свою сторону для формирования коалиции против Китая, говорится в статье.
"Отношения Индии и России могут носить исключительно деловой характер. Однако, к сожалению, в наши дни бизнес тесно связан с геополитикой. По этой причине премьер-министр страны Нарендра Моди должен окончательно определиться, на чьей он стороне", — рассуждает колумнист.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные государства усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.