https://ria.ru/20220420/druzhba-1784606992.html

В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе

В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе - РИА Новости, 20.04.2022

В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе

Индия должна присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, несмотря на все очевидные выгоды, пишет обозреватель The Telegraph... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:22

2022-04-20T23:22

2022-04-20T23:22

политика

россия

индия

китай

великобритания

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Индия должна присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, несмотря на все очевидные выгоды, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.По мнению британского журналиста, дружба Нью-Дели с Москвой позволяет сделать выводы о том, что южноазиатская держава находится в едином лагере с Китаем."Это совершенно неприемлемое положение дел, которое вызывает серьезные вопросы", — считает автор.Уорнер убежден, что Индия должна пожертвовать выгодными контрактами на закупку нефти и широкого спектра вооружений у России. Взамен Запад продаст ей свои военные системы по субсидированным ценам, чтобы снизить 70% долю Москвы на этом рынке и переманить Нью-Дели на свою сторону для формирования коалиции против Китая, говорится в статье.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные государства усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

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россия

индия

китай

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, индия, китай, великобритания