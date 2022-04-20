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В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе - РИА Новости, 20.04.2022
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В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе
В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе - РИА Новости, 20.04.2022
В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе
Индия должна присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, несмотря на все очевидные выгоды, пишет обозреватель The Telegraph... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:22
2022-04-20T23:22
политика
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Индия должна присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, несмотря на все очевидные выгоды, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.По мнению британского журналиста, дружба Нью-Дели с Москвой позволяет сделать выводы о том, что южноазиатская держава находится в едином лагере с Китаем."Это совершенно неприемлемое положение дел, которое вызывает серьезные вопросы", — считает автор.Уорнер убежден, что Индия должна пожертвовать выгодными контрактами на закупку нефти и широкого спектра вооружений у России. Взамен Запад продаст ей свои военные системы по субсидированным ценам, чтобы снизить 70% долю Москвы на этом рынке и переманить Нью-Дели на свою сторону для формирования коалиции против Китая, говорится в статье.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные государства усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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политика, россия, индия, китай, великобритания
23:22 20.04.2022
 
В Британии потребовали от Индии отказаться от дружбы с Россией в ущерб себе

The Telegraph: Индия должна отказаться от отношений с Россией в ущерб своим интересам

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Индия должна присоединиться к западному блоку стран и отказаться от отношений с Россией, несмотря на все очевидные выгоды, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.
По мнению британского журналиста, дружба Нью-Дели с Москвой позволяет сделать выводы о том, что южноазиатская держава находится в едином лагере с Китаем.
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"Это совершенно неприемлемое положение дел, которое вызывает серьезные вопросы", — считает автор.
Уорнер убежден, что Индия должна пожертвовать выгодными контрактами на закупку нефти и широкого спектра вооружений у России. Взамен Запад продаст ей свои военные системы по субсидированным ценам, чтобы снизить 70% долю Москвы на этом рынке и переманить Нью-Дели на свою сторону для формирования коалиции против Китая, говорится в статье.
"Отношения Индии и России могут носить исключительно деловой характер. Однако, к сожалению, в наши дни бизнес тесно связан с геополитикой. По этой причине премьер-министр страны Нарендра Моди должен окончательно определиться, на чьей он стороне", — рассуждает колумнист.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные государства усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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