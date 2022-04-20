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Москвичей предупредили о ливнях в четверг - РИА Новости, 20.04.2022
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Москвичей предупредили о ливнях в четверг
Москвичей предупредили о ливнях в четверг - РИА Новости, 20.04.2022
Москвичей предупредили о ливнях в четверг
Погода в Москве резко испортится в четверг, прольется 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:30
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общество
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода в Москве резко испортится в четверг, прольется 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг погода резко испортится. Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. В результате обложных осадков, пик которых придет на период с утра до середины дня, на Москву прольется до 10-12 миллиметров небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы, или ведро воды на квадратный метр. Ливни прекратятся только вечером", - рассказал Тишковец.По его словам, ночная температура будет плюс 3-8, днем воздух прогреется до плюс 5-10.
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общество, москва
11:30 20.04.2022 (обновлено: 11:40 20.04.2022)
 
Москвичей предупредили о ливнях в четверг

В Москве в четверг выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода в Москве резко испортится в четверг, прольется 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг погода резко испортится. Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. В результате обложных осадков, пик которых придет на период с утра до середины дня, на Москву прольется до 10-12 миллиметров небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы, или ведро воды на квадратный метр. Ливни прекратятся только вечером", - рассказал Тишковец.
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