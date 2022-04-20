https://ria.ru/20220420/dozhd-1784442828.html

Москвичей предупредили о ливнях в четверг

Москвичей предупредили о ливнях в четверг - РИА Новости, 20.04.2022

Москвичей предупредили о ливнях в четверг

Погода в Москве резко испортится в четверг, прольется 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:30

2022-04-20T11:30

2022-04-20T11:40

общество

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода в Москве резко испортится в четверг, прольется 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг погода резко испортится. Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. В результате обложных осадков, пик которых придет на период с утра до середины дня, на Москву прольется до 10-12 миллиметров небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы, или ведро воды на квадратный метр. Ливни прекратятся только вечером", - рассказал Тишковец.По его словам, ночная температура будет плюс 3-8, днем воздух прогреется до плюс 5-10.

https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва