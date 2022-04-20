https://ria.ru/20220420/donbass-1784477879.html

Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию

Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию - РИА Новости, 20.04.2022

Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию

Президент России Владимир Путин заявил, что все восемь лет в ЛНР были бомбежки и жителям было очень тяжело, но именно трагедии в Донбассе заставили Россию... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:36

2022-04-20T13:36

2022-04-20T15:23

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784505750_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9339b8b51a8ebc5a05340b898403a1c0.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все восемь лет в ЛНР были бомбежки и жителям было очень тяжело, но именно трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию."К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе - это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20220420/donbass-1784478209.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин назвал трагедию в Донбассе причиной начала спецоперации ВСЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ В ЛНР БЫЛИ БОМБЕЖКИ И ЖИТЕЛЯМ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, НО ИМЕННО ТРАГЕДИИ В ДОНБАССЕ ЗАСТАВИЛИ РОССИЮ НАЧАТЬ СПЕЦОПЕРАЦИЮ 2022-04-20T13:36 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика