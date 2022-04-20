https://ria.ru/20220420/donbass-1784477879.html
Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию
Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию - РИА Новости, 20.04.2022
Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию
Президент России Владимир Путин заявил, что все восемь лет в ЛНР были бомбежки и жителям было очень тяжело, но именно трагедии в Донбассе заставили Россию... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:36
2022-04-20T13:36
2022-04-20T15:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все восемь лет в ЛНР были бомбежки и жителям было очень тяжело, но именно трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию."К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе - это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20220420/donbass-1784478209.html
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
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Путин назвал трагедию в Донбассе причиной начала спецоперации
ВСЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ В ЛНР БЫЛИ БОМБЕЖКИ И ЖИТЕЛЯМ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, НО ИМЕННО ТРАГЕДИИ В ДОНБАССЕ ЗАСТАВИЛИ РОССИЮ НАЧАТЬ СПЕЦОПЕРАЦИЮ
2022-04-20T13:36
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:36 20.04.2022 (обновлено: 15:23 20.04.2022)
Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию
Президент Путин: трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию