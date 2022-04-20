12:48 20.04.2022 (обновлено: 13:57 20.04.2022)
Россия передала Украине проект договоренностей с четкими формулировками
Песков: Россия передала Украине документ с четкими формулировками, мяч на стороне Киева
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия передала Украине проект документа об урегулировании, но Киев не спешит с реакцией, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что украинская сторона постоянно отходит от ранее согласованных позиций, постоянно их меняет, что негативно сказывается на эффективности переговоров.
"Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа", — добавил Песков.
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Министр иностранных дел Сергей Лавров 7 апреля сообщил, что представители Киева на переговорах передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. По словам главы МИД, Украина изъяла необходимость согласовывать с Москвой проведение военных учений, а также ввела некие размытые формулировки вместо ранее предложенных обязательств не распространять гарантии безопасности на Крым и Севастополь. Лавров констатировал, что Киев продемонстрировал свою линию на затягивание либо подрыв переговоров.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной раунд состоялся в конце марта в Стамбуле.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.