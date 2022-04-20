https://ria.ru/20220420/dnr-1784432082.html
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами - РИА Новости, 20.04.2022
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что силы ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ освободили 167 населенных пунктов, ранее... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:42
2022-04-20T10:42
2022-04-20T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
днр
украина
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что силы ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ освободили 167 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск, и установили над ними контроль.Штаб территориальной обороны также сообщает, что завершается зачистка Мариуполя."По состоянию на 20 апреля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 167 населенными пунктами, включая населённые пункты в Великоновоселковском районе: Равнополь, Новосёлка, Макаровка и Сторожевое", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Днем ранее сообщалось об освобождении 163 населенных пунктов.
https://ria.ru/20220420/dnr-1784430553.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, днр, украина
10:42 20.04.2022 (обновлено: 10:46 20.04.2022)
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Силы ДНР освободили 167 населенных пунктов, завершают зачистку Мариуполя