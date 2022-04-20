https://ria.ru/20220420/dnr-1784432082.html

Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами

Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами - РИА Новости, 20.04.2022

Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что силы ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ освободили 167 населенных пунктов, ранее... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:42

2022-04-20T10:42

2022-04-20T10:46

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что силы ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ освободили 167 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск, и установили над ними контроль.Штаб территориальной обороны также сообщает, что завершается зачистка Мариуполя."По состоянию на 20 апреля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 167 населенными пунктами, включая населённые пункты в Великоновоселковском районе: Равнополь, Новосёлка, Макаровка и Сторожевое", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Днем ранее сообщалось об освобождении 163 населенных пунктов.

https://ria.ru/20220420/dnr-1784430553.html

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Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр, украина