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Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 20.04.2022

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 190 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:08

2022-04-20T09:08

2022-04-20T09:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 190 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что на донецком направлении противник "применял РСЗО "Град", артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм", на горловском – "артиллерию 122 мм, минометы 120 мм". Было выпущено "190 единиц различных боеприпасов"."Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Петровский, Куйбышевский районы), Ясиноватая, Горловка (пос. шахт Изотова, пос. Глубокая), Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка", - говорится в сообщении.

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район