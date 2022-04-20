https://ria.ru/20220420/desantnik-1784517315.html

Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей

Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей - РИА Новости, 20.04.2022

Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей

Погибший в ходе спецоперации на Украине гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин, получивший посмертно звание Героя России, ценой своей жизни спас товарищей,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:55

2022-04-20T15:55

2022-04-20T16:12

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безопасность

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РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации на Украине гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин, получивший посмертно звание Героя России, ценой своей жизни спас товарищей, сообщило правительство Ивановской области.Ранее о присвоении Владимиру Зозулину, который погиб 12 марта, звания Героя России сообщил губернатор Вологодской области - в этом регионе военнослужащий провел детство и юность.Губернатор Ивановской области, где военный служил, в среду на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" семье погибшего рассказал, что именем Героя назовут одну из улиц города.На сайте правительства области отмечается, что Владимир Зозулин в 2013 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Службу по контракту проходил на различных должностях в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В феврале этого года принял командование разведывательной ротой полка.Согласно сообщению пресс-службы губернатора, 12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии противника. Командир роты точно определил и своевременно передал координаты на пункт управления, в результате чего вражеские орудия были уничтожены, а подразделение дивизии заняло требуемый плацдарм.В ходе дальнейшего ведения разведки, попав под обстрел диверсионно-разведывательной группы националистов, Зозулин "принял смелое и грамотное решение", совершил дерзкий маневр и огневой налёт, разгромил группу и взял в плен вражеского офицера с секретными документами.При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, "проявив личное мужество", отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, говорится в релизе.Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, офицер погиб, подорвав гранату, добавляет правительство Ивановской области.

https://ria.ru/20220420/ivanovo-1784503850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/proschanie-1783901912.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, безопасность, ивановская область, россия, вологодская область