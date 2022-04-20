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Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей - РИА Новости, 20.04.2022
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Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей
Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей - РИА Новости, 20.04.2022
Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей
Погибший в ходе спецоперации на Украине гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин, получивший посмертно звание Героя России, ценой своей жизни спас товарищей,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:55
2022-04-20T16:12
общество
безопасность
ивановская область
россия
вологодская область
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РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации на Украине гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин, получивший посмертно звание Героя России, ценой своей жизни спас товарищей, сообщило правительство Ивановской области.Ранее о присвоении Владимиру Зозулину, который погиб 12 марта, звания Героя России сообщил губернатор Вологодской области - в этом регионе военнослужащий провел детство и юность.Губернатор Ивановской области, где военный служил, в среду на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" семье погибшего рассказал, что именем Героя назовут одну из улиц города.На сайте правительства области отмечается, что Владимир Зозулин в 2013 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Службу по контракту проходил на различных должностях в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В феврале этого года принял командование разведывательной ротой полка.Согласно сообщению пресс-службы губернатора, 12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии противника. Командир роты точно определил и своевременно передал координаты на пункт управления, в результате чего вражеские орудия были уничтожены, а подразделение дивизии заняло требуемый плацдарм.В ходе дальнейшего ведения разведки, попав под обстрел диверсионно-разведывательной группы националистов, Зозулин "принял смелое и грамотное решение", совершил дерзкий маневр и огневой налёт, разгромил группу и взял в плен вражеского офицера с секретными документами.При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, "проявив личное мужество", отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, говорится в релизе.Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, офицер погиб, подорвав гранату, добавляет правительство Ивановской области.
https://ria.ru/20220420/ivanovo-1784503850.html
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общество, безопасность, ивановская область, россия, вологодская область
15:55 20.04.2022 (обновлено: 16:12 20.04.2022)
 
Погибший на Украине десантник из Иваново ценой своей жизни спас товарищей

Погибший на Украине десантник Владимир Зозулин из Иваново ценой своей жизни спас товарищей

© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковВо время вручения вручение медали "Золотая Звезда" семье Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина
Во время вручения вручение медали Золотая Звезда семье Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Во время вручения вручение медали "Золотая Звезда" семье Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации на Украине гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин, получивший посмертно звание Героя России, ценой своей жизни спас товарищей, сообщило правительство Ивановской области.
Ранее о присвоении Владимиру Зозулину, который погиб 12 марта, звания Героя России сообщил губернатор Вологодской области - в этом регионе военнослужащий провел детство и юность.
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
15:11
В Иваново назовут улицу в честь погибшего на Украине военного
Губернатор Ивановской области, где военный служил, в среду на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" семье погибшего рассказал, что именем Героя назовут одну из улиц города.
"В ходе спецоперации на Украине разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Зозулина выполнила стратегически важную задачу, при исполнении которой попала в засаду. Командир ценой собственной жизни спас боевых товарищей", - говорится в сообщении в Telegram-канале региона.
На сайте правительства области отмечается, что Владимир Зозулин в 2013 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Службу по контракту проходил на различных должностях в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В феврале этого года принял командование разведывательной ротой полка.
Согласно сообщению пресс-службы губернатора, 12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии противника. Командир роты точно определил и своевременно передал координаты на пункт управления, в результате чего вражеские орудия были уничтожены, а подразделение дивизии заняло требуемый плацдарм.
В ходе дальнейшего ведения разведки, попав под обстрел диверсионно-разведывательной группы националистов, Зозулин "принял смелое и грамотное решение", совершил дерзкий маневр и огневой налёт, разгромил группу и взял в плен вражеского офицера с секретными документами.
При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, "проявив личное мужество", отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, говорится в релизе.
Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, офицер погиб, подорвав гранату, добавляет правительство Ивановской области.
Церемония прощания - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 17:17В России
В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором
 
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