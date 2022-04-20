https://ria.ru/20220420/danone-1784423899.html

Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro

Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro - РИА Новости, 20.04.2022

Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro

Французская компания Danone остановила новые инвестиции в Россию и поставки продукции под брендами Evian и Alpro, следует из ее финансовой отчетности. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:06

2022-04-20T10:06

2022-04-20T11:24

экономика

danone

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/29/1557482923_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_28522e30e5a5ce6c77ba5669c4663ba6.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Французская компания Danone остановила новые инвестиции в Россию и поставки продукции под брендами Evian и Alpro, следует из ее финансовой отчетности.Таким образом, корпорация больше не будет тратить деньги на рекламу, развитие брендов и промоушн.Пятого апреля, комментируя публикации в СМИ, в компании заявляли, что не собираются останавливать деятельность в России и уходить с рынка.Французская компания Danone присутствует в 140 странах мира, в России производит товары под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики" и другими.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, danone, россия, франция