10:06 20.04.2022 (обновлено: 11:24 20.04.2022)
Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro
Danone прекратит новые инвестиции и импорт продукции под брендами Evian и Alpro в Россию
Завод компании Danone. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Французская компания Danone остановила новые инвестиции в Россию и поставки продукции под брендами Evian и Alpro, следует из ее финансовой отчетности.
"Компания Danone приняла решение переориентировать свою деятельность в России на основные молочные продукты, детское и лечебное питание", — говорится в документе.
Таким образом, корпорация больше не будет тратить деньги на рекламу, развитие брендов и промоушн.
Пятого апреля, комментируя публикации в СМИ, в компании заявляли, что не собираются останавливать деятельность в России и уходить с рынка.
Французская компания Danone присутствует в 140 странах мира, в России производит товары под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики" и другими.
Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.