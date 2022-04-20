Рейтинг@Mail.ru
Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/danone-1784423899.html
Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro
Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro - РИА Новости, 20.04.2022
Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro
Французская компания Danone остановила новые инвестиции в Россию и поставки продукции под брендами Evian и Alpro, следует из ее финансовой отчетности. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:06
2022-04-20T11:24
экономика
danone
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/29/1557482923_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_28522e30e5a5ce6c77ba5669c4663ba6.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Французская компания Danone остановила новые инвестиции в Россию и поставки продукции под брендами Evian и Alpro, следует из ее финансовой отчетности.Таким образом, корпорация больше не будет тратить деньги на рекламу, развитие брендов и промоушн.Пятого апреля, комментируя публикации в СМИ, в компании заявляли, что не собираются останавливать деятельность в России и уходить с рынка.Французская компания Danone присутствует в 140 странах мира, в России производит товары под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики" и другими.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/29/1557482923_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_80570ec3698c8ae3e744edd29797039d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, danone, россия, франция
10:06 20.04.2022 (обновлено: 11:24 20.04.2022)
 
Danone прекратит импорт в Россию продукции под брендами Evian и Alpro

Danone прекратит новые инвестиции и импорт продукции под брендами Evian и Alpro в Россию

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЗавод компании Danone
Завод компании Danone - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Завод компании Danone. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Французская компания Danone остановила новые инвестиции в Россию и поставки продукции под брендами Evian и Alpro, следует из ее финансовой отчетности.
"Компания Danone приняла решение переориентировать свою деятельность в России на основные молочные продукты, детское и лечебное питание", — говорится в документе.
Таким образом, корпорация больше не будет тратить деньги на рекламу, развитие брендов и промоушн.
Пятого апреля, комментируя публикации в СМИ, в компании заявляли, что не собираются останавливать деятельность в России и уходить с рынка.
Французская компания Danone присутствует в 140 странах мира, в России производит товары под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики" и другими.
Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.
 
ЭкономикаDanoneРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала