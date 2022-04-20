https://ria.ru/20220420/dannye-1784462546.html

Госдума запретила необоснованный сбор персональных данных потребителей

Госдума запретила необоснованный сбор персональных данных потребителей - РИА Новости, 20.04.2022

Госдума запретила необоснованный сбор персональных данных потребителей

Госдума приняла закон, направленный на защиту прав потребителей, который пресекает необоснованный сбор их персональных данных и запрещает включать в договора... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:35

2022-04-20T12:35

2022-04-20T12:35

вячеслав володин

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на защиту прав потребителей, который пресекает необоснованный сбор их персональных данных и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги.Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, причем даже в тех случаях, когда это не является обязательным, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие же соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей, считает он.Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель будет вправе потребовать объяснить причину отказа и его правовые основания.Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров. К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют таким лицам право на односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора, и ограничивают их ответственность за его неисполнение, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров.Недопустимыми будут считаться и условия договора, при которых приобретение одного товара является обязательным условием для покупки другого товара, а также предусматривающие выполнение платных дополнительных работ и услуг без получения согласия потребителя. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года, а устанавливающие перечень недопустимых условий договора положения будут распространяться на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.В соответствии с Гражданским кодексом, граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако гражданин, вступающий в правоотношения с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями, является более слабой стороной, поясняло ранее правительство РФ. Ведь потребитель не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые положения о правах и обязанностях сторон определяются в одностороннем порядке коммерческими организациями.

https://ria.ru/20220405/dannye-1781959438.html

https://realty.ria.ru/20220406/egrn-1782026028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, россия, госдума рф, общество