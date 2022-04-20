https://ria.ru/20220420/covid-19-1784407261.html

Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19

Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022

Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19

Бессонница может проявиться после перенесенного ковида, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:56

2022-04-20T06:56

2022-04-20T11:04

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771465980_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_7966328204790874ae042f06d7e92497.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бессонница может проявиться после перенесенного ковида, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Бессонница – это тоже одно из проявлений тревожно-депрессивных расстройств после перенесенного ковида. И это тоже далеко не безобидное явление", - сказал Костюк.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/omikron-1784403539.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва