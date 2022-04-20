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Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19
Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19
Бессонница может проявиться после перенесенного ковида, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:56
2022-04-20T06:56
2022-04-20T11:04
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бессонница может проявиться после перенесенного ковида, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Бессонница – это тоже одно из проявлений тревожно-депрессивных расстройств после перенесенного ковида. И это тоже далеко не безобидное явление", - сказал Костюк.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
06:56 20.04.2022 (обновлено: 11:04 20.04.2022)
Психиатр рассказал, к чему может привести перенесенный COVID-19
Главный психиатр Москвы Костюк: бессонница может проявиться после перенесенного COVID-19