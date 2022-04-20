https://ria.ru/20220420/cnn-1784525016.html

CNN попросили власти России вывести их из-под действия закона о фейках

CNN попросили власти России вывести их из-под действия закона о фейках - РИА Новости, 20.04.2022

CNN попросили власти России вывести их из-под действия закона о фейках

Высокопоставленные представители телеканала CNN обратились к российским властям с просьбой выдать их журналистам в России письменные гарантии защиты от... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:18

2022-04-20T16:18

2022-04-20T16:34

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Высокопоставленные представители телеканала CNN обратились к российским властям с просьбой выдать их журналистам в России письменные гарантии защиты от преследования со стороны правоохранительных органов, в частности, чтобы корреспонденты не подпадали под действие закона о распространении фейков о российской спецоперации, заявил РИА Новости дипломатический источник."Недавно высокопоставленные представители CNN предложили российским властям выдавать их журналистам письменные гарантии защиты от преследования со стороны правоохранительных органов. В частности, они отдельно пожелали закрепить в таком "документе" обязательства вывести сотрудников CNN из-под действия нового законодательства об ответственности за распространение недостоверных сведений о ходе проведения спецоперации на Украине", — рассказал собеседник агентства."Удивительная по своей креативности инициатива. Особенно, если учесть, как часто CNN подчеркивали свою "независимость" и "удаленность" от власти", — добавил источник.В начале марта Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Эта новация появилась на фоне военной операции России по демилитаризации Украины.Россия начала спецоперацию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/zhurnalistika-1784521754.html

https://ria.ru/20220419/feyki-1784260951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс