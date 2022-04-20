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Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки - РИА Новости, 20.04.2022
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Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки
Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки - РИА Новости, 20.04.2022
Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал переход с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:27
2022-04-20T11:33
магнит (компания-ритейлер)
экономика
россия
marathon group
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КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал переход с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту, сообщает пресс-служба компании."Розничная сеть "Магнит" запустила процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 000 магазинах всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты", - говорится в сообщении.Уточняется, что отказаться от бумажного чека смогут участники программы лояльности в мобильном приложении, которые смогут настроить в нем соответствующую функцию. После ее активации при оплате документ будет высылаться на электронную почту пользователя, добавляется в релизе."Магнит" - крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец 2021 года находилось 26 077 торговых точек. Основные акционеры - Marathon Group и структуры Александра Винокурова.
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магнит (компания-ритейлер), экономика, россия, marathon group
11:27 20.04.2022 (обновлено: 11:33 20.04.2022)
 
Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки

Ретейлер "Магнит" сообщил, что переходит с бумажных кассовых чеков на электронные

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине "Магнит"
Покупатель в магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатель в магазине "Магнит". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал переход с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту, сообщает пресс-служба компании.
"Розничная сеть "Магнит" запустила процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 000 магазинах всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отказаться от бумажного чека смогут участники программы лояльности в мобильном приложении, которые смогут настроить в нем соответствующую функцию. После ее активации при оплате документ будет высылаться на электронную почту пользователя, добавляется в релизе.
"Магнит" - крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец 2021 года находилось 26 077 торговых точек. Основные акционеры - Marathon Group и структуры Александра Винокурова.
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