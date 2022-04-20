https://ria.ru/20220420/cheki-1784442174.html

Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки

Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки - РИА Новости, 20.04.2022

Ретейлер "Магнит" переходит на электронные чеки

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал переход с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:27

2022-04-20T11:27

2022-04-20T11:33

магнит (компания-ритейлер)

экономика

россия

marathon group

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КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал переход с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту, сообщает пресс-служба компании."Розничная сеть "Магнит" запустила процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 000 магазинах всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты", - говорится в сообщении.Уточняется, что отказаться от бумажного чека смогут участники программы лояльности в мобильном приложении, которые смогут настроить в нем соответствующую функцию. После ее активации при оплате документ будет высылаться на электронную почту пользователя, добавляется в релизе."Магнит" - крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец 2021 года находилось 26 077 торговых точек. Основные акционеры - Marathon Group и структуры Александра Винокурова.

https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магнит (компания-ритейлер), экономика, россия, marathon group