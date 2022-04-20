https://ria.ru/20220420/bursa-1784417838.html
В турецкой Бурсе взорвался автобус
В турецкой Бурсе взорвался автобус - РИА Новости, 20.04.2022
В турецкой Бурсе взорвался автобус
Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе, есть погибший и раненые, рассматривается версия теракта, сообщила газета Hurriyyet. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:26
2022-04-20T09:26
2022-04-20T09:26
в мире
турция
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе, есть погибший и раненые, рассматривается версия теракта, сообщила газета Hurriyyet."Взрыв по неизвестной причине произошел в автобусе, перевозящем охранников тюрьмы в районе Орхангази Бурсы. Инцидент произошел около 07.30 (совпадает с мск – ред.)", - пишет газета.По предварительным данным, в автобусе, сильно поврежденном в результате взрыва, погиб один человек, многие получили ранения.Пока пострадавших доставляли в близлежащие больницы, транспортное средство отбуксировали на заправочную станцию. Причина взрыва выясняется."Согласно первым заявлениям тюремного персонала, рассматривается возможность теракта. Начальник полиции Бурсы в настоящее время осматривает место происшествия", - уточнило издание.
https://ria.ru/20220419/turtsiya-1784379938.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В турецкой Бурсе взорвался автобус
Hurriyyet: в турецкой Бурсе взорвался автобус, возможен теракт
АНКАРА, 20 апр – РИА Новости.
Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе, есть погибший и раненые, рассматривается версия теракта, сообщила газета Hurriyyet
.
"Взрыв по неизвестной причине произошел в автобусе, перевозящем охранников тюрьмы в районе Орхангази Бурсы. Инцидент произошел около 07.30 (совпадает с мск – ред.)", - пишет газета.
По предварительным данным, в автобусе, сильно поврежденном в результате взрыва, погиб один человек, многие получили ранения.
Пока пострадавших доставляли в близлежащие больницы, транспортное средство отбуксировали на заправочную станцию. Причина взрыва выясняется.
"Согласно первым заявлениям тюремного персонала, рассматривается возможность теракта. Начальник полиции Бурсы
в настоящее время осматривает место происшествия", - уточнило издание.