https://ria.ru/20220420/bursa-1784417838.html

В турецкой Бурсе взорвался автобус

В турецкой Бурсе взорвался автобус - РИА Новости, 20.04.2022

В турецкой Бурсе взорвался автобус

Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе, есть погибший и раненые, рассматривается версия теракта, сообщила газета Hurriyyet. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:26

2022-04-20T09:26

2022-04-20T09:26

в мире

турция

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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе, есть погибший и раненые, рассматривается версия теракта, сообщила газета Hurriyyet."Взрыв по неизвестной причине произошел в автобусе, перевозящем охранников тюрьмы в районе Орхангази Бурсы. Инцидент произошел около 07.30 (совпадает с мск – ред.)", - пишет газета.По предварительным данным, в автобусе, сильно поврежденном в результате взрыва, погиб один человек, многие получили ранения.Пока пострадавших доставляли в близлежащие больницы, транспортное средство отбуксировали на заправочную станцию. Причина взрыва выясняется."Согласно первым заявлениям тюремного персонала, рассматривается возможность теракта. Начальник полиции Бурсы в настоящее время осматривает место происшествия", - уточнило издание.

https://ria.ru/20220419/turtsiya-1784379938.html

турция

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция