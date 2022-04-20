17:26 20.04.2022 (обновлено: 18:04 20.04.2022)
МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания
Мария Захарова заявила, что "грузинский легион" на Украине тренировали британские военные
© AP Photo / Efrem LukatskyИнструктор во время тренировки "Грузинского легиона" в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инструктор во время тренировки "Грузинского легиона" в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Британия готовила бойцов действующего на территории Украины "грузинского легиона", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Из открытых источников стало известно, что британские военные специалисты тренировали в том числе и тот самый "грузинский легион". Так называется батальон вооруженных сил Украины, сформированный преимущественно из этнических грузин, которые гражданами Украины не являются. 21 февраля текущего года телеканал Euronews опубликовал кадры тренировок данного легиона", — сообщила она в ходе брифинга.
По ее словам, британские инструкторы оставались на Украине, как минимум, до 12 февраля. А 15 апреля газета The Times сообщила, что они вернулись на Украину.
По данным Минобороны России, Украина привлекла к участию в боях около семи тысяч наемников. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков предупредил, что наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.