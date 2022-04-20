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МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/boytsy-1784547484.html
МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания
МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания - РИА Новости, 20.04.2022
МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания
Британия готовила бойцов действующего на территории Украины "грузинского легиона", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:26
2022-04-20T18:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
грузия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
игорь конашенков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Британия готовила бойцов действующего на территории Украины "грузинского легиона", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, британские инструкторы оставались на Украине, как минимум, до 12 февраля. А 15 апреля газета The Times сообщила, что они вернулись на Украину.По данным Минобороны России, Украина привлекла к участию в боях около семи тысяч наемников. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков предупредил, что наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784297089.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, игорь конашенков, владимир путин, донбасс, россия
17:26 20.04.2022 (обновлено: 18:04 20.04.2022)
 
МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания

Мария Захарова заявила, что "грузинский легион" на Украине тренировали британские военные

© AP Photo / Efrem LukatskyИнструктор во время тренировки "Грузинского легиона" в Киеве, Украина
Инструктор во время тренировки Грузинского легиона в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инструктор во время тренировки "Грузинского легиона" в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Британия готовила бойцов действующего на территории Украины "грузинского легиона", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Из открытых источников стало известно, что британские военные специалисты тренировали в том числе и тот самый "грузинский легион". Так называется батальон вооруженных сил Украины, сформированный преимущественно из этнических грузин, которые гражданами Украины не являются. 21 февраля текущего года телеканал Euronews опубликовал кадры тренировок данного легиона", — сообщила она в ходе брифинга.

По ее словам, британские инструкторы оставались на Украине, как минимум, до 12 февраля. А 15 апреля газета The Times сообщила, что они вернулись на Украину.
По данным Минобороны России, Украина привлекла к участию в боях около семи тысяч наемников. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков предупредил, что наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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