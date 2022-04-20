https://ria.ru/20220420/boytsy-1784547484.html

МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания

МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания - РИА Новости, 20.04.2022

МИД сообщил, что "грузинский легион" на Украине тренировала Великобритания

Британия готовила бойцов действующего на территории Украины "грузинского легиона", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:26

2022-04-20T17:26

2022-04-20T18:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

грузия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

игорь конашенков

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Британия готовила бойцов действующего на территории Украины "грузинского легиона", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, британские инструкторы оставались на Украине, как минимум, до 12 февраля. А 15 апреля газета The Times сообщила, что они вернулись на Украину.По данным Минобороны России, Украина привлекла к участию в боях около семи тысяч наемников. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков предупредил, что наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784297089.html

https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, игорь конашенков, владимир путин, донбасс, россия