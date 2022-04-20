07:39 20.04.2022 (обновлено: 09:54 20.04.2022)
"Кровавая бойня": в Крыму раскрыли планы украинских националистов в Одессе
Постпред Крыма Мурадов: Киев готовит массовые расстрелы в Одессе под видом военных РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут устроить провокацию в Одессе, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных. Все идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию", — сказал собеседник агентства.
Мурадов подчеркнул, что очевидцы сообщают о большом скоплении украинских танков вокруг Одессы и об иностранных наемниках в самом городе.
"В сообщениях от людей из Одессы говорится, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии. Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки Z или V. При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны", — заключил постпред.
О готовящейся провокации СБУ в Одесской области накануне сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По данным Минобороны, в ближайшее время украинские силовики планируют переодеться в форму российских военных и "произвести демонстративный расстрел местных жителей".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.