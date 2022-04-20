https://ria.ru/20220420/boynya-1784408725.html

"Кровавая бойня": в Крыму раскрыли планы украинских националистов в Одессе

"Кровавая бойня": в Крыму раскрыли планы украинских националистов в Одессе - РИА Новости, 20.04.2022

"Кровавая бойня": в Крыму раскрыли планы украинских националистов в Одессе

Жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут устроить провокацию в Одессе, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:39

2022-04-20T07:39

2022-04-20T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут устроить провокацию в Одессе, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Мурадов подчеркнул, что очевидцы сообщают о большом скоплении украинских танков вокруг Одессы и об иностранных наемниках в самом городе."В сообщениях от людей из Одессы говорится, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии. Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки Z или V. При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны", — заключил постпред.О готовящейся провокации СБУ в Одесской области накануне сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По данным Минобороны, в ближайшее время украинские силовики планируют переодеться в форму российских военных и "произвести демонстративный расстрел местных жителей".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220420/odessa-1784398013.html

https://ria.ru/20220419/provokatsiya-1784295995.html

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одесса, россия, вооруженные силы украины, украина, георгий мурадов, в мире