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На Босфоре приостановили судоходство - РИА Новости, 20.04.2022
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На Босфоре приостановили судоходство
На Босфоре приостановили судоходство - РИА Новости, 20.04.2022
На Босфоре приостановили судоходство
Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:19
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу."Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север - с 06.15",- следует из сообщения агентства.Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.
https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html
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в мире, босфор
10:19 20.04.2022 (обновлено: 10:20 20.04.2022)
 
На Босфоре приостановили судоходство

На Босфоре приостановили судоходство в обоих направлениях

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу.
"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север - с 06.15",- следует из сообщения агентства.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 13:25
В Турции предупредили о вероятности катастрофы в Босфоре из-за мин
Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.
 
В миреБосфор
 
 
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