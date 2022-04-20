https://ria.ru/20220420/bosfor-1784425967.html

На Босфоре приостановили судоходство

На Босфоре приостановили судоходство - РИА Новости, 20.04.2022

На Босфоре приостановили судоходство

Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:19

2022-04-20T10:19

2022-04-20T10:20

в мире

босфор

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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу."Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север - с 06.15",- следует из сообщения агентства.Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.

https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html

босфор

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, босфор