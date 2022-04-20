https://ria.ru/20220420/bosfor-1784425967.html
На Босфоре приостановили судоходство
На Босфоре приостановили судоходство - РИА Новости, 20.04.2022
На Босфоре приостановили судоходство
Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:19
2022-04-20T10:19
2022-04-20T10:20
в мире
босфор
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу."Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север - с 06.15",- следует из сообщения агентства.Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.
https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html
босфор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босфор
10:19 20.04.2022 (обновлено: 10:20 20.04.2022)
На Босфоре приостановили судоходство
На Босфоре приостановили судоходство в обоих направлениях