https://ria.ru/20220420/biznes-1784571850.html

Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России

Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России - РИА Новости, 20.04.2022

Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России

Табачная Imperial Brands объявила о передаче своего бизнеса в России местным инвесторам, вскоре ожидает решения властей РФ по сделке - компания РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:06

2022-04-20T19:06

2022-04-20T19:06

бизнес

экономика

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Табачная Imperial Brands объявила о передаче своего бизнеса в России местным инвесторам, вскоре ожидает решения властей РФ по сделке - компанияРИА Новости

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бизнес, экономика