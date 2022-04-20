https://ria.ru/20220420/biznes-1784571850.html
Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России
Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России - РИА Новости, 20.04.2022
Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России
Табачная Imperial Brands объявила о передаче своего бизнеса в России местным инвесторам, вскоре ожидает решения властей РФ по сделке - компания РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:06
2022-04-20T19:06
2022-04-20T19:06
бизнес
экономика
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Табачная Imperial Brands объявила о передаче своего бизнеса в России местным инвесторам, вскоре ожидает решения властей РФ по сделке - компанияРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, экономика
Материал дополняется
Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России
Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России местным инвесторам