Рейтинг@Mail.ru
В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/biznes-1784405838.html
В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР
В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР - РИА Новости, 20.04.2022
В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР
Наивно думать, что китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T05:43
2022-04-20T11:34
экономика
россия
китай
торгово-промышленная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_0:13:3596:2036_1920x0_80_0_0_d1ae96090607e6c9388072c1c2c6da2e.jpg
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Наивно думать, что китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов."Сказать о том, что китайцы вдруг вот сейчас резко взяли, пришли и открыли большое количество рабочих мест, это наивно", — заявил Изотов.Он привел в пример автопром, отметив, что в случае, если китайские компании организуют в России сервисное обслуживание, чтобы обеспечить полный цикл качества поставляемых в страну автомобилей, то "им зачастую проще привезти своих сотрудников, которые это будут делать, но это уже тогда очень серьезный удар по российским рабочим местам".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784405206.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_073d9170cfe3ee09be02393739b19fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, торгово-промышленная палата рф
05:43 20.04.2022 (обновлено: 11:34 20.04.2022)
 
В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР

Глава офиса ТПП Изотов: наивно надеяться на рабочие места из-за прихода бизнеса из КНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Наивно думать, что китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов.
"Сказать о том, что китайцы вдруг вот сейчас резко взяли, пришли и открыли большое количество рабочих мест, это наивно", — заявил Изотов.
Он привел в пример автопром, отметив, что в случае, если китайские компании организуют в России сервисное обслуживание, чтобы обеспечить полный цикл качества поставляемых в страну автомобилей, то "им зачастую проще привезти своих сотрудников, которые это будут делать, но это уже тогда очень серьезный удар по российским рабочим местам".
Читайте полный текст интервью >>>
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
05:25
В ТПП оценили политику Китая по введенным Западом антироссийским санкциям
 
ЭкономикаРоссияКитайТоргово-промышленная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала