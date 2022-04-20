https://ria.ru/20220420/biznes-1784405838.html

В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР

В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР - РИА Новости, 20.04.2022

В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР

Наивно думать, что китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T05:43

2022-04-20T05:43

2022-04-20T11:34

экономика

россия

китай

торгово-промышленная палата рф

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Наивно думать, что китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов."Сказать о том, что китайцы вдруг вот сейчас резко взяли, пришли и открыли большое количество рабочих мест, это наивно", — заявил Изотов.Он привел в пример автопром, отметив, что в случае, если китайские компании организуют в России сервисное обслуживание, чтобы обеспечить полный цикл качества поставляемых в страну автомобилей, то "им зачастую проще привезти своих сотрудников, которые это будут делать, но это уже тогда очень серьезный удар по российским рабочим местам".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784405206.html

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экономика, россия, китай, торгово-промышленная палата рф