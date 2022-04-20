https://ria.ru/20220420/berdyansk-1784518052.html

В Крыму рассказали, как жители Бердянска меняли украинские флаги на бензин

В Крыму рассказали, как жители Бердянска меняли украинские флаги на бензин - РИА Новости, 20.04.2022

В Крыму рассказали, как жители Бердянска меняли украинские флаги на бензин

Жители подконтрольного российской армии города Бердянск в Запорожской области обменяли флаги Украины на бензин, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:58

2022-04-20T15:58

2022-04-20T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Жители подконтрольного российской армии города Бердянск в Запорожской области обменяли флаги Украины на бензин, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."В Бердянске подняты российские флаги. При этом владелец одной из местных автозаправок, который поддержал приход России, запустил акцию: "предлагаю флаг Украины обменять на литр бензина", - сказал РИА Новости Крючков, который побывал в Бердянске с рабочим визитом.По его словам, в первый день акции люди обменяли 140 флагов, во второй – 60. "Это практически все флаги, которые были в городе. И их местные жители обменяли на бензин", - подчеркнул Крючков.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/berdyansk-1783568949.html

https://ria.ru/20220415/melitopol-1783782842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, бердянск, запорожская область, ситуация в днр и лнр