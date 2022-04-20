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В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный - РИА Новости, 20.04.2022
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В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный
В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный - РИА Новости, 20.04.2022
В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный
Проблемы во внутренней и внешней политике в совокупности со странным поведением президента Джо Байдена ставят под сомнение тот факт, что именно он управляет... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:19
2022-04-20T16:42
в мире
джо байден
камала харрис
афганистан
пакистан
сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проблемы во внутренней и внешней политике в совокупности со странным поведением президента Джо Байдена ставят под сомнение тот факт, что именно он управляет США. Об этом пишет интернет-журнал The Federalist.По словам автора статьи Кайли Земпел, во время празднования Пасхи Байден стал героем сразу нескольких неоднозначных эпизодов. Так, его жена несколько раз вела себя с ним как дрессировщица, указывая, когда нужно сесть, поговорить и постоять на месте. Причем наставлениями от супруги дело не ограничилось — "пасти" президента поручили огромному пушистому кролику."Когда Байден начал бубнить про Пакистан и Афганистан (его вывод войск, неудачный и сопровождавшийся гибелью людей, стал одним из многих кризисов, определяющих его президентство), в дело вмешался пасхальный кролик и не дал президенту сказать больше ни слова", — отметила Земпел.Он подчеркнула, что главная проблема в этой ситуации — не обсуждение постоянных оплошностей президента. Куда важнее понять, кто действительно управляет страной, поскольку это явно не может быть Джо Байден. Хотя на мероприятии бразды правления взяла в свои руки его жена Джилл, она тоже не подходит на эту роль, как и человек в костюме кролика. Вице-президент Камала Харрис, по словам журналистки, хоть и моложе Байдена, но, как и он, не может выдавать связную речь."Кто стоит во главе Соединенных Штатов — важный вопрос, и это не повод для смеха. Все наши иностранные противники в предвкушении наблюдают за этим", — добавила Земпел, заметив, что такое поведение президента вызвало эскалацию напряженности как на Украине, так и на южной границе Соединенных Штатов. По ее мнению, все население США, отдавшее власть в руки такого президента, не представляет, кто на самом деле стоит во главе страны, а учитывая бедственное положение в экономике и во внешней политике, было бы неплохо получить ответ на этот вопрос.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/bayden-1784399818.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zakharova-1784414908.html
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в мире, джо байден, камала харрис, афганистан, пакистан, сша
16:19 20.04.2022 (обновлено: 16:42 20.04.2022)
 
В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный

The Federalist: США не может возглавлять человек, которым управляет пасхальный кролик

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи
Президент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проблемы во внутренней и внешней политике в совокупности со странным поведением президента Джо Байдена ставят под сомнение тот факт, что именно он управляет США. Об этом пишет интернет-журнал The Federalist.
По словам автора статьи Кайли Земпел, во время празднования Пасхи Байден стал героем сразу нескольких неоднозначных эпизодов. Так, его жена несколько раз вела себя с ним как дрессировщица, указывая, когда нужно сесть, поговорить и постоять на месте. Причем наставлениями от супруги дело не ограничилось — "пасти" президента поручили огромному пушистому кролику.
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"Когда Байден начал бубнить про Пакистан и Афганистан (его вывод войск, неудачный и сопровождавшийся гибелью людей, стал одним из многих кризисов, определяющих его президентство), в дело вмешался пасхальный кролик и не дал президенту сказать больше ни слова", — отметила Земпел.
Он подчеркнула, что главная проблема в этой ситуации — не обсуждение постоянных оплошностей президента. Куда важнее понять, кто действительно управляет страной, поскольку это явно не может быть Джо Байден. Хотя на мероприятии бразды правления взяла в свои руки его жена Джилл, она тоже не подходит на эту роль, как и человек в костюме кролика. Вице-президент Камала Харрис, по словам журналистки, хоть и моложе Байдена, но, как и он, не может выдавать связную речь.
"Кто стоит во главе Соединенных Штатов — важный вопрос, и это не повод для смеха. Все наши иностранные противники в предвкушении наблюдают за этим", — добавила Земпел, заметив, что такое поведение президента вызвало эскалацию напряженности как на Украине, так и на южной границе Соединенных Штатов. По ее мнению, все население США, отдавшее власть в руки такого президента, не представляет, кто на самом деле стоит во главе страны, а учитывая бедственное положение в экономике и во внешней политике, было бы неплохо получить ответ на этот вопрос.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:51Сказано в эфире
"Первая причина – это ты". Захарова о словах Байдена про инфляцию в США
 
В миреДжо БайденКамала ХаррисАфганистанПакистанСША
 
 
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