16:19 20.04.2022 (обновлено: 16:42 20.04.2022)
В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный
The Federalist: США не может возглавлять человек, которым управляет пасхальный кролик
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проблемы во внутренней и внешней политике в совокупности со странным поведением президента Джо Байдена ставят под сомнение тот факт, что именно он управляет США. Об этом пишет интернет-журнал The Federalist.
По словам автора статьи Кайли Земпел, во время празднования Пасхи Байден стал героем сразу нескольких неоднозначных эпизодов. Так, его жена несколько раз вела себя с ним как дрессировщица, указывая, когда нужно сесть, поговорить и постоять на месте. Причем наставлениями от супруги дело не ограничилось — "пасти" президента поручили огромному пушистому кролику.
"Когда Байден начал бубнить про Пакистан и Афганистан (его вывод войск, неудачный и сопровождавшийся гибелью людей, стал одним из многих кризисов, определяющих его президентство), в дело вмешался пасхальный кролик и не дал президенту сказать больше ни слова", — отметила Земпел.
Он подчеркнула, что главная проблема в этой ситуации — не обсуждение постоянных оплошностей президента. Куда важнее понять, кто действительно управляет страной, поскольку это явно не может быть Джо Байден. Хотя на мероприятии бразды правления взяла в свои руки его жена Джилл, она тоже не подходит на эту роль, как и человек в костюме кролика. Вице-президент Камала Харрис, по словам журналистки, хоть и моложе Байдена, но, как и он, не может выдавать связную речь.
"Кто стоит во главе Соединенных Штатов — важный вопрос, и это не повод для смеха. Все наши иностранные противники в предвкушении наблюдают за этим", — добавила Земпел, заметив, что такое поведение президента вызвало эскалацию напряженности как на Украине, так и на южной границе Соединенных Штатов. По ее мнению, все население США, отдавшее власть в руки такого президента, не представляет, кто на самом деле стоит во главе страны, а учитывая бедственное положение в экономике и во внешней политике, было бы неплохо получить ответ на этот вопрос.
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