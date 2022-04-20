https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html

В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный

В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный - РИА Новости, 20.04.2022

В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный

Проблемы во внутренней и внешней политике в совокупности со странным поведением президента Джо Байдена ставят под сомнение тот факт, что именно он управляет... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:19

2022-04-20T16:19

2022-04-20T16:42

в мире

джо байден

камала харрис

афганистан

пакистан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784308926_0:46:3072:1773_1920x0_80_0_0_06b41649e817ff93b5926b73d9f1b3a6.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Проблемы во внутренней и внешней политике в совокупности со странным поведением президента Джо Байдена ставят под сомнение тот факт, что именно он управляет США. Об этом пишет интернет-журнал The Federalist.По словам автора статьи Кайли Земпел, во время празднования Пасхи Байден стал героем сразу нескольких неоднозначных эпизодов. Так, его жена несколько раз вела себя с ним как дрессировщица, указывая, когда нужно сесть, поговорить и постоять на месте. Причем наставлениями от супруги дело не ограничилось — "пасти" президента поручили огромному пушистому кролику."Когда Байден начал бубнить про Пакистан и Афганистан (его вывод войск, неудачный и сопровождавшийся гибелью людей, стал одним из многих кризисов, определяющих его президентство), в дело вмешался пасхальный кролик и не дал президенту сказать больше ни слова", — отметила Земпел.Он подчеркнула, что главная проблема в этой ситуации — не обсуждение постоянных оплошностей президента. Куда важнее понять, кто действительно управляет страной, поскольку это явно не может быть Джо Байден. Хотя на мероприятии бразды правления взяла в свои руки его жена Джилл, она тоже не подходит на эту роль, как и человек в костюме кролика. Вице-президент Камала Харрис, по словам журналистки, хоть и моложе Байдена, но, как и он, не может выдавать связную речь."Кто стоит во главе Соединенных Штатов — важный вопрос, и это не повод для смеха. Все наши иностранные противники в предвкушении наблюдают за этим", — добавила Земпел, заметив, что такое поведение президента вызвало эскалацию напряженности как на Украине, так и на южной границе Соединенных Штатов. По ее мнению, все население США, отдавшее власть в руки такого президента, не представляет, кто на самом деле стоит во главе страны, а учитывая бедственное положение в экономике и во внешней политике, было бы неплохо получить ответ на этот вопрос.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220420/bayden-1784399818.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zakharova-1784414908.html

афганистан

пакистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, камала харрис, афганистан, пакистан, сша