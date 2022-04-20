https://ria.ru/20220420/bayden-1784405524.html

В Китае рассказали, почему Байден передумал ехать в Киев

В Китае рассказали, почему Байден передумал ехать в Киев - РИА Новости, 20.04.2022

В Китае рассказали, почему Байден передумал ехать в Киев

Решение президента США Джо Байдена отложить поездку на Украину демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта, пишет китайская... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T05:45

2022-04-20T05:45

2022-04-20T11:21

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отложить поездку на Украину демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта, пишет китайская газета Global Times.Накануне американский лидер заявил, что не знает, посетит ли он Киев, хотя ранее выражал готовность совершить такой визит.По его мнению, нерешительность Байдена сигнализирует и о корыстных целях Белого дома.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html

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сша

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в мире, украина, киев, сша, китай, джо байден, дженнифер псаки