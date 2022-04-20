05:45 20.04.2022 (обновлено: 11:21 20.04.2022)
В Китае рассказали, почему Байден передумал ехать в Киев
Global Times: отказ Байдена поехать в Киев демонстрирует ограниченность возможностей США
© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отложить поездку на Украину демонстрирует ограниченность возможностей Вашингтона в разрешении конфликта, пишет китайская газета Global Times.
Накануне американский лидер заявил, что не знает, посетит ли он Киев, хотя ранее выражал готовность совершить такой визит.
"То, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей", — считает автор публикации Чжу Фэн.
По его мнению, нерешительность Байдена сигнализирует и о корыстных целях Белого дома.
"Мыльная опера" с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о "поддержке Украины" не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли", — говорится в статье.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.