https://ria.ru/20220420/bayden-1784399818.html

Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро

Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро - РИА Новости, 20.04.2022

Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро

Президент США Джо Байден планирует вбить клин в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:47

2022-04-20T01:47

2022-04-20T01:47

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николас мадуро

экономика

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вбить клин в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине, пишет британский журнал Economist.Автор статьи пояснил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 22 апреля, благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти. Однако за этим шагом могут стоять и политические цели.Обозреватель Economist считает, что Мадуро сделает затруднительным для Вашингтона реализацию этой идеи. По его мнению, Каракас не согласится помочь Западу на чужих условиях.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html

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венесуэла

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в мире, украина, венесуэла, россия, владимир путин, сша, николас мадуро, экономика, джо байден