Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро
Economist: Байден хочет вбить клин в дружбу Путина и Мадуро поставками нефти из Венесуэлы
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вбить клин в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине, пишет британский журнал Economist.
Автор статьи пояснил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 22 апреля, благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти. Однако за этим шагом могут стоять и политические цели.
"Если Джо Байден намерен добиться разрядки в отношениях с Венесуэлой, то это произойдет не только по экономическим причинам. Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России, которую Москва считает одним из ближайших союзников", — говорится в статье.
Обозреватель Economist считает, что Мадуро сделает затруднительным для Вашингтона реализацию этой идеи. По его мнению, Каракас не согласится помочь Западу на чужих условиях.
"Если и будет заключена сделка, то не совсем на условиях Байдена", — заключил автор публикации.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.