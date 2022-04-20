Рейтинг@Mail.ru
Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/bayden-1784399818.html
Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро
Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро - РИА Новости, 20.04.2022
Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро
Президент США Джо Байден планирует вбить клин в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:47
2022-04-20T01:47
в мире
украина
венесуэла
россия
владимир путин
сша
николас мадуро
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/53/1559105352_0:41:3279:1885_1920x0_80_0_0_53330fac78ffed9b022bc391a759ed33.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вбить клин в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине, пишет британский журнал Economist.Автор статьи пояснил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 22 апреля, благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти. Однако за этим шагом могут стоять и политические цели.Обозреватель Economist считает, что Мадуро сделает затруднительным для Вашингтона реализацию этой идеи. По его мнению, Каракас не согласится помочь Западу на чужих условиях.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220301/maduro-1775908165.html
украина
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/53/1559105352_355:0:2923:1926_1920x0_80_0_0_6aa28bcb44d497e694e0fb107c3f76a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венесуэла, россия, владимир путин, сша, николас мадуро, экономика, джо байден
01:47 20.04.2022
 
Economist заявил о попытке Байдена рассорить Путина и Мадуро

Economist: Байден хочет вбить клин в дружбу Путина и Мадуро поставками нефти из Венесуэлы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вбить клин в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине, пишет британский журнал Economist.
Автор статьи пояснил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 22 апреля, благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти. Однако за этим шагом могут стоять и политические цели.
"Если Джо Байден намерен добиться разрядки в отношениях с Венесуэлой, то это произойдет не только по экономическим причинам. Он, вероятно, надеется использовать военную операцию на Украине, чтобы вбить клин в отношения Венесуэлы и России, которую Москва считает одним из ближайших союзников", — говорится в статье.
Обозреватель Economist считает, что Мадуро сделает затруднительным для Вашингтона реализацию этой идеи. По его мнению, Каракас не согласится помочь Западу на чужих условиях.
"Если и будет заключена сделка, то не совсем на условиях Байдена", — заключил автор публикации.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мадуро поддержал российскую спецоперацию в разговоре с Путиным
 
В миреУкраинаВенесуэлаРоссияВладимир ПутинСШАНиколас МадуроЭкономикаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала