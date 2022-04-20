Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/bayden-1784398938.html
Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину
Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину - РИА Новости, 20.04.2022
Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину
Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:21
2022-04-20T01:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
сша
ситуация в днр и лнр
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a6610bff93eefa4ffa62499ed72ea7dd.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу.По итогам мероприятия в штате Нью-Гэмпшир один из журналистов спросил Байдена, согласен ли он полететь в Киев.При этом чуть позднее он добавил, что "уже бывал на Украине много раз, просто не был там за последнее время". Представители официального Киева при этом ранее неоднократно выражали надежду, что Байден посетит Украину в скором времени.На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недвусмысленно дала понять, что на данный момент поездка Байдена на Украину не планируется. Сам президент США заявлял, что его администрация находится в процессе принятия решения относительного того, кого из своих представителей ей следует направить в ближайшее время на Украину с официальным визитом.
https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfbf72ba4952e330bcd7e4fd1c9f82e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, ситуация в днр и лнр, джо байден
01:21 20.04.2022
 
Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину

Президент США Байден: я не знаю, поеду ли на Украину

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу.
По итогам мероприятия в штате Нью-Гэмпшир один из журналистов спросил Байдена, согласен ли он полететь в Киев.
"Ответ: я не знаю", — сказал Байден.
При этом чуть позднее он добавил, что "уже бывал на Украине много раз, просто не был там за последнее время". Представители официального Киева при этом ранее неоднократно выражали надежду, что Байден посетит Украину в скором времени.
На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недвусмысленно дала понять, что на данный момент поездка Байдена на Украину не планируется. Сам президент США заявлял, что его администрация находится в процессе принятия решения относительного того, кого из своих представителей ей следует направить в ближайшее время на Украину с официальным визитом.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 17:26
"Даже трубку не берут". В США пристыдили Байдена за потерю союзника
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевСШАСитуация в ДНР и ЛНРДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала