https://ria.ru/20220420/bayden-1784398938.html

Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину

Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину - РИА Новости, 20.04.2022

Байден заявил, что не знает, поедет ли он на Украину

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:21

2022-04-20T01:21

2022-04-20T01:21

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не знает, посетит ли он Киев, при том что ранее он выражал готовность совершить визит в украинскую столицу.По итогам мероприятия в штате Нью-Гэмпшир один из журналистов спросил Байдена, согласен ли он полететь в Киев.При этом чуть позднее он добавил, что "уже бывал на Украине много раз, просто не был там за последнее время". Представители официального Киева при этом ранее неоднократно выражали надежду, что Байден посетит Украину в скором времени.На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недвусмысленно дала понять, что на данный момент поездка Байдена на Украину не планируется. Сам президент США заявлял, что его администрация находится в процессе принятия решения относительного того, кого из своих представителей ей следует направить в ближайшее время на Украину с официальным визитом.

https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html

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в мире, украина, киев, сша, ситуация в днр и лнр, джо байден