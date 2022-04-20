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"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача - РИА Новости, 20.04.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220420/bariatriya-1782538546.html
"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача
"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача - РИА Новости, 20.04.2022
"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача
Перед тем, как сделать операцию по шунтированию желудка, Юлия пыталась похудеть в течение восьми лет (в максимальной точке вес был 121 кг). Пробовала разные подходы, пыталась держать диету, но вес возвращался. Как на нее повлияла операция по шунтированию желудка, как проходила подготовка и что делать пациенту, чтобы удержать результат?
2022-04-20T12:00
2022-04-20T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача
Перед тем, как сделать операцию по шунтированию желудка, Юлия пыталась похудеть в течение восьми лет (в максимальной точке вес был 121 кг). Пробовала разные подходы, пыталась держать диету, но вес возвращался. Как на нее повлияла операция по шунтированию желудка, как проходила подготовка и что делать пациенту, чтобы удержать результат?
audio/mpeg
"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача
Перед тем, как сделать операцию по шунтированию желудка, Юлия пыталась похудеть в течение восьми лет (в максимальной точке вес был 121 кг). Пробовала разные подходы, пыталась держать диету, но вес возвращался. Как на нее повлияла операция по шунтированию желудка, как проходила подготовка и что делать пациенту, чтобы удержать результат?
audio/mpeg
Юлия Вострякова, сделавшая желудочное шунтирование, рассказывает, как проходила ее операция. А бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, руководитель центра бариатрической хирургии "СМ-Клиника" Владислав Давыдов объясняет, каким пациентам врачи не рекомендуют делать бариатрию, какие ограничения есть после нее, и как быть с “лишней” кожей после похудения.02:06 История Юлии: почему не получилось похудеть с помощью эндокринолога07:25 Кому врач откажется делать операцию09:00 Почему важен индекс массы тела09:42 Разновидности бариатрических операций13:17 Каких результатов достигла Юлия и как она себя чувствует18:22 Сколько длится операция и как к ней готовится пациент21:20 Чего после операции делать нельзя21:33 Возможно ли, что желудок растянется обратно? Об ответственности пациента25:18 Что будет с лишней кожейСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 20.04.2022
 

"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача

Правда тела
"Правда тела". Хирургия ожирения: история пациентки и взгляд врача
12:00
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Перед тем, как сделать операцию по шунтированию желудка, Юлия пыталась похудеть в течение восьми лет (в максимальной точке вес был 121 кг). Пробовала разные подходы, пыталась держать диету, но вес возвращался. Как на нее повлияла операция по шунтированию желудка, как проходила подготовка и что делать пациенту, чтобы удержать результат?
Юлия Вострякова, сделавшая желудочное шунтирование, рассказывает, как проходила ее операция. А бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, руководитель центра бариатрической хирургии "СМ-Клиника" Владислав Давыдов объясняет, каким пациентам врачи не рекомендуют делать бариатрию, какие ограничения есть после нее, и как быть с “лишней” кожей после похудения.
02:06 История Юлии: почему не получилось похудеть с помощью эндокринолога
07:25 Кому врач откажется делать операцию
09:00 Почему важен индекс массы тела
09:42 Разновидности бариатрических операций
13:17 Каких результатов достигла Юлия и как она себя чувствует
18:22 Сколько длится операция и как к ней готовится пациент
21:20 Чего после операции делать нельзя
21:33 Возможно ли, что желудок растянется обратно? Об ответственности пациента
25:18 Что будет с лишней кожей
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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