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ГД запретила банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах - РИА Новости, 20.04.2022
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ГД запретила банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах
ГД запретила банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах - РИА Новости, 20.04.2022
ГД запретила банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах
Госдума приняла закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:31
2022-04-20T12:31
экономика
россия
сша
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций.Документ направлен на минимизацию рисков, возникающих в связи с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).Кредитная организация будет вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом РФ. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.В начале 2021 года США приняли закон, который в одностороннем порядке по решению органов исполнительной власти США предусматривает предоставление финансовыми структурами РФ любой запрашиваемой персонифицированной информации, в том числе составляющей банковскую тайну. За непредоставление такой информации властям США предусмотрены штрафы.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783256889.html
https://ria.ru/20220407/piratstvo-1782273505.html
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
12:31 20.04.2022
 
ГД запретила банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах

Госдума запретила российским банкам направлять недружественным странам сведения о клиентах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций.
Документ направлен на минимизацию рисков, возникающих в связи с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
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Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация будет вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом РФ. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
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Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
В начале 2021 года США приняли закон, который в одностороннем порядке по решению органов исполнительной власти США предусматривает предоставление финансовыми структурами РФ любой запрашиваемой персонифицированной информации, в том числе составляющей банковскую тайну. За непредоставление такой информации властям США предусмотрены штрафы.
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