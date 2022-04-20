https://ria.ru/20220420/azovstal-1784400910.html

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов - РИА Новости, 20.04.2022

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T02:25

2022-04-20T02:25

2022-04-20T03:35

обострение ситуации в днр и лнр

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику.По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район"."По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными", — добавил Кадыров.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/myaso-1784399460.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, рамзан кадыров