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Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/azovstal-1784400910.html
Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов
Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов - РИА Новости, 20.04.2022
Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T02:25
2022-04-20T03:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
рамзан кадыров
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику.По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район"."По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными", — добавил Кадыров.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, рамзан кадыров
02:25 20.04.2022 (обновлено: 03:35 20.04.2022)
 
Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов и показал трофейную технику

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику.

"В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз", — сообщил Кадыров.

По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".
"По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными", — добавил Кадыров.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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