https://ria.ru/20220420/avtotor-1784407805.html

В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе"

В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе" - РИА Новости, 20.04.2022

В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что у "Автотора" на фоне приостановки производства BMW сложная ситуация. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:14

2022-04-20T07:14

2022-04-20T12:41

антон алиханов

экономика

россия

авто

автотор

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что у "Автотора" на фоне приостановки производства BMW сложная ситуация.По его словам, на работу автомобильных производств в России сейчас негативно влияет целый ряд факторов."Это и давление американских властей на страны-поставщики основных компонентов. Это и разрыв логистических цепочек уже не только в части полупроводников, но и в ряде других компонентов, составляющих автопроизводство. Поэтому автобизнес - один из самых подверженных негативному влиянию сейчас", - отметил глава региона.Ранее " Автотор " сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания " Автотор " основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день " Автотор " выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html

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антон алиханов, экономика, россия, авто, автотор, калининград