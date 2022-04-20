https://ria.ru/20220420/avtotor-1784407805.html
В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе"
В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе" - РИА Новости, 20.04.2022
В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе"
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что у "Автотора" на фоне приостановки производства BMW сложная ситуация. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:14
2022-04-20T07:14
2022-04-20T12:41
антон алиханов
экономика
россия
авто
автотор
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что у "Автотора" на фоне приостановки производства BMW сложная ситуация.По его словам, на работу автомобильных производств в России сейчас негативно влияет целый ряд факторов."Это и давление американских властей на страны-поставщики основных компонентов. Это и разрыв логистических цепочек уже не только в части полупроводников, но и в ряде других компонентов, составляющих автопроизводство. Поэтому автобизнес - один из самых подверженных негативному влиянию сейчас", - отметил глава региона.Ранее " Автотор " сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания " Автотор " основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день " Автотор " выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.Читайте полный текст интервью >>>
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антон алиханов, экономика, россия, авто, автотор, калининград
07:14 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
В Калининграде рассказали о ситуации на "Автоторе"
Губернатор Калининградской области Алиханов: на "Автоторе" сложилась трудная ситуация