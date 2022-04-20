https://ria.ru/20220420/avtomobili-1784460664.html

Дилеры спрогнозировали падение российского авторынка в два-три раза

Дилеры спрогнозировали падение российского авторынка в два-три раза - РИА Новости, 20.04.2022

Дилеры спрогнозировали падение российского авторынка в два-три раза

Дилеры ожидают падения продаж новых автомобилей в России в 2022 году в два-три раза, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД)... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:29

2022-04-20T12:29

2022-04-20T12:29

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российские автомобильные дилеры

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дилеры ожидают падения продаж новых автомобилей в России в 2022 году в два-три раза, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев."Последние два года был рынок, когда был дефицит автомобилей, и была очень высокая покупательская активность, а сейчас в один миг все изменилось. На сегодняшний день клиенты, зашедшие в автосалон или позвонившие в автосалон, - это большая редкость", - сказал он, выступая на "Конвенции РОАД 2022"."Очевидно совершенно, что рынок новых автомобилей в этом году просядет в разы. Сложно сказать - лично мое мнение, не берусь предсказать насколько он просядет - но понятно, что не менее чем в два раза, может быть в три. Но то, что на рынке идут серьезные потрясения и падение - это очевидно", - добавил Зубарев.По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом квартале 2022 года упали на 28,4%, до 277,3 тысячи штук.По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ситуация на авторынке РФ будет меняться в лучшую сторону. Министерство намерено способствовать восстановлению продаж, отмечал он в начале апреля.В целом в 2021 году в России было продано 1,67 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3% к 2020 году).

https://ria.ru/20220419/avto-1784233628.html

https://ria.ru/20220418/mototsikly-1784026782.html

https://ria.ru/20220420/avtotor-1784407805.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российские автомобильные дилеры