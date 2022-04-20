https://ria.ru/20220420/aviabilety-1784396535.html
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом - РИА Новости, 20.04.2022
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом
Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T02:15
2022-04-20T02:15
2022-04-20T13:14
туризм
общество
россия
елена воронкова
рэу имени г. в. плеханова
авиабилеты
новости - туризм
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.При этом затраты авиакомпаний растут буквально на все — от авиакеросина до обслуживания, подчеркнула она.Собеседница агентства напомнила, что только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57 процента. Для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут направить борты, которые сейчас не могут летать за рубеж.Кроме того, государство может объявить новые меры по поддержке авиакомпаний, считает эксперт.
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общество, россия, елена воронкова, рэу имени г. в. плеханова, авиабилеты, новости - туризм
02:15 20.04.2022 (обновлено: 13:14 20.04.2022)
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом
Эксперт Долгова: авиабилеты летом подорожают из-за высокого спроса и низкого предложения