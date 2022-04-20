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Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220420/aviabilety-1784396535.html
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом - РИА Новости, 20.04.2022
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом
Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T02:15
2022-04-20T13:14
туризм
общество
россия
елена воронкова
рэу имени г. в. плеханова
авиабилеты
новости - туризм
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.При этом затраты авиакомпаний растут буквально на все — от авиакеросина до обслуживания, подчеркнула она.Собеседница агентства напомнила, что только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57 процента. Для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут направить борты, которые сейчас не могут летать за рубеж.Кроме того, государство может объявить новые меры по поддержке авиакомпаний, считает эксперт.
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общество, россия, елена воронкова, рэу имени г. в. плеханова, авиабилеты, новости - туризм
02:15 20.04.2022 (обновлено: 13:14 20.04.2022)
 
Россиянам объяснили, сколько авиабилеты будут стоить летом

Эксперт Долгова: авиабилеты летом подорожают из-за высокого спроса и низкого предложения

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Все факторы складываются в пользу подорожания авиабилетов, поскольку спрос на них летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
При этом затраты авиакомпаний растут буквально на все — от авиакеросина до обслуживания, подчеркнула она.

“Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции”, — сказала Долгова.

Собеседница агентства напомнила, что только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57 процента. Для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут направить борты, которые сейчас не могут летать за рубеж.
Кроме того, государство может объявить новые меры по поддержке авиакомпаний, считает эксперт.
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