https://ria.ru/20220420/avans-1784517908.html

"Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за апрель

"Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за апрель - РИА Новости, 20.04.2022

"Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за апрель

"Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за газ за апрель, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:58

2022-04-20T15:58

2022-04-20T15:58

молдовагаз

газпром

молдавия

экономика

россия

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за газ за апрель, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за 1 тысячу кубометров. Парламент республики 20 января ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. "Молдовагаз" ежедневно переводила "Газпрому" часть необходимой суммы, чтобы вовремя погасить очередной платеж."АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" 69,5 миллиона долларов США за поставки природного газа в марте-апреле этого года. Долгов за текущие поставки природного газа у компании нет", - написал Чебан в Telegram-канале.Он отметил, что рассчитаться вовремя помогло правительство и снижение объемов энергопотребления в силу благоприятных погодных условий."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

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Влада Копылова

молдовагаз, газпром, молдавия, экономика, россия