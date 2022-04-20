Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа
Экс-консул Нарваэс: британское правосудие в деле Ассанжа показала отсутствие независимости
© AP Photo / Matt DunhamСторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста
© AP Photo / Matt Dunham
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 20 апр - РИА Новости. Британская система правосудия в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировала отсутствие независимости, считает экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс.
"К сожалению, британская система правосудия не продемонстрировала независимости... Нельзя заключать в тюрьму за реализацию своего права на мнение и информацию. Считаю, что британская система правосудия не показала своей независимости, и это соответствует историческим отношениям зависимости Великобритании от США в последние столетия", - сказал он РИА Новости.
"Эквадорские чиновники несут огромную ответственность за то, что за спиной Ассанжа решили убить его. Я говорю метафорически. Он был выдан тем, кто планировал убить его,... властям, которые хотят отомстить Ассанжу и которые стоят за его преследованием", - добавил Нарваэс.
По его словам, "известно, что ЦРУ планировало его похищение и убийство". "Это политический узник, права которого нарушены, но также разрушаются его психическое и физическое состояние", - отметил собеседник агентства.
Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.