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Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 20.04.2022
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Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа
Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа
Британская система правосудия в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировала отсутствие независимости, считает экс-консул Эквадора в Лондоне... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:40
2022-04-20T23:40
в мире
джулиан ассанж
сша
лондон
центральное разведывательное управление (цру)
wikileaks
багдад (город)
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОНТЕВИДЕО, 20 апр - РИА Новости. Британская система правосудия в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировала отсутствие независимости, считает экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс."К сожалению, британская система правосудия не продемонстрировала независимости... Нельзя заключать в тюрьму за реализацию своего права на мнение и информацию. Считаю, что британская система правосудия не показала своей независимости, и это соответствует историческим отношениям зависимости Великобритании от США в последние столетия", - сказал он РИА Новости."Эквадорские чиновники несут огромную ответственность за то, что за спиной Ассанжа решили убить его. Я говорю метафорически. Он был выдан тем, кто планировал убить его,... властям, которые хотят отомстить Ассанжу и которые стоят за его преследованием", - добавил Нарваэс.По его словам, "известно, что ЦРУ планировало его похищение и убийство". "Это политический узник, права которого нарушены, но также разрушаются его психическое и физическое состояние", - отметил собеседник агентства.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД.Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220420/ekstraditsiya-1784585364.html
https://ria.ru/20220420/assanzh-1784531052.html
сша
лондон
багдад (город)
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в мире, джулиан ассанж, сша, лондон, центральное разведывательное управление (цру), wikileaks, багдад (город), дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
23:40 20.04.2022
 
Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа

Экс-консул Нарваэс: британское правосудие в деле Ассанжа показала отсутствие независимости

© AP Photo / Matt DunhamСторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 20 апр - РИА Новости. Британская система правосудия в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировала отсутствие независимости, считает экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс.
"К сожалению, британская система правосудия не продемонстрировала независимости... Нельзя заключать в тюрьму за реализацию своего права на мнение и информацию. Считаю, что британская система правосудия не показала своей независимости, и это соответствует историческим отношениям зависимости Великобритании от США в последние столетия", - сказал он РИА Новости.
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:29
Передача Ассанжа в США является политически мотивированной, считает эксперт
"Эквадорские чиновники несут огромную ответственность за то, что за спиной Ассанжа решили убить его. Я говорю метафорически. Он был выдан тем, кто планировал убить его,... властям, которые хотят отомстить Ассанжу и которые стоят за его преследованием", - добавил Нарваэс.
По его словам, "известно, что ЦРУ планировало его похищение и убийство". "Это политический узник, права которого нарушены, но также разрушаются его психическое и физическое состояние", - отметил собеседник агентства.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД.
Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 16:35
МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом
 
В миреДжулиан АссанжСШАЛондонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)WikiLeaksБагдад (город)Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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