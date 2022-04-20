https://ria.ru/20220420/assanzh-1784608722.html

Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа

Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 20.04.2022

Эксперт прокомментировал решение об экстрадиции Ассанжа

Британская система правосудия в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировала отсутствие независимости, считает экс-консул Эквадора в Лондоне... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:40

2022-04-20T23:40

2022-04-20T23:40

в мире

джулиан ассанж

сша

лондон

центральное разведывательное управление (цру)

wikileaks

багдад (город)

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОНТЕВИДЕО, 20 апр - РИА Новости. Британская система правосудия в деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировала отсутствие независимости, считает экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс."К сожалению, британская система правосудия не продемонстрировала независимости... Нельзя заключать в тюрьму за реализацию своего права на мнение и информацию. Считаю, что британская система правосудия не показала своей независимости, и это соответствует историческим отношениям зависимости Великобритании от США в последние столетия", - сказал он РИА Новости."Эквадорские чиновники несут огромную ответственность за то, что за спиной Ассанжа решили убить его. Я говорю метафорически. Он был выдан тем, кто планировал убить его,... властям, которые хотят отомстить Ассанжу и которые стоят за его преследованием", - добавил Нарваэс.По его словам, "известно, что ЦРУ планировало его похищение и убийство". "Это политический узник, права которого нарушены, но также разрушаются его психическое и физическое состояние", - отметил собеседник агентства.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД.Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220420/ekstraditsiya-1784585364.html

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784531052.html

сша

лондон

багдад (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джулиан ассанж, сша, лондон, центральное разведывательное управление (цру), wikileaks, багдад (город), дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа