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Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США - РИА Новости, 20.04.2022
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Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США - РИА Новости, 20.04.2022
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
Британский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.
2022-04-20T19:20
2022-04-20T19:20
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
экстрадиция
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В Штатах основателю WikiLeaks предъявлены обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. В совокупности Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Сам австралийский журналист отрицает любые правонарушения, а его адвокаты называют все обвинения политически мотивированными. Окончательное решение об экстрадиции должна принять министр иностранных дел Великобритании.
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Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, экстрадиция, видео
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
Британский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.
2022-04-20T19:20
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PT5M59S
19:20 20.04.2022
 

Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США

Читать ria.ru в
Британский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.
В Штатах основателю WikiLeaks предъявлены обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. В совокупности Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Сам австралийский журналист отрицает любые правонарушения, а его адвокаты называют все обвинения политически мотивированными. Окончательное решение об экстрадиции должна принять министр иностранных дел Великобритании.
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжаэкстрадиция
 
 
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