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МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом - РИА Новости, 20.04.2022
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МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом
МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом - РИА Новости, 20.04.2022
МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом
В Москве считают фарсом решение суда Лондона экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сделано все было "под шумок", когда все внимание... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:35
2022-04-20T16:52
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
джулиан ассанж
сша
лондон
англия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве считают фарсом решение суда Лондона экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сделано все было "под шумок", когда все внимание общественности было отвлечено на Украину, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Вестмистерский суд "фактически исполнил финальную сцену в фарсе под названием "Британское правосудие"."В худшей традиции Англии все сделано вовремя - "под шумок", когда международная общественность полностью выведена западными СМИ в иную реальность… И вот в этом самом состоянии можно, в принципе, все, и даже выдать Ассанжа США, несмотря на требования правозащитников. Цель всегда для западного сообщества оправдывает средства", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что "формальную точку в этом позорном процессе" предстоит поставить главе МВД Британии.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж, сша, лондон, англия
16:35 20.04.2022 (обновлено: 16:52 20.04.2022)
 
МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом

Представитель МИД Захарова назвала решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве считают фарсом решение суда Лондона экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сделано все было "под шумок", когда все внимание общественности было отвлечено на Украину, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вестмистерский суд "фактически исполнил финальную сцену в фарсе под названием "Британское правосудие".
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
14:23
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
"В худшей традиции Англии все сделано вовремя - "под шумок", когда международная общественность полностью выведена западными СМИ в иную реальность… И вот в этом самом состоянии можно, в принципе, все, и даже выдать Ассанжа США, несмотря на требования правозащитников. Цель всегда для западного сообщества оправдывает средства", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что "формальную точку в этом позорном процессе" предстоит поставить главе МВД Британии.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского магистратского суда Лондона - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
13:01
Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаДжулиан АссанжСШАЛондонАнглия
 
 
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