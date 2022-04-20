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Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США - РИА Новости, 20.04.2022
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Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США - РИА Новости, 20.04.2022
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:23
2022-04-20T14:35
в мире
джулиан ассанж
сша
великобритания
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга Ассанжа Стелла Морис.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США."Это политическое дело. И с подписи суда оно переходит полностью в политичную плоскость. Освободите Джулиана Ассанжа", - сказала Морис журналистам после заседания суда.Она добавила, что несмотря на то, что "выдача ордера была формальностью"."У Великобритании нет обязательств выдавать Джулиана Ассанжа в США. Более этого, ее международные обязательства требуют, чтобы она остановила процесс экстрадиции. Не выдавайте его стране, которая вступила в заговор, чтобы убить его", - сказала Морис, подчеркнув что глава МВД и премьер-министр Великобритании могут остановить это в любой момент.
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в мире, джулиан ассанж, сша, великобритания, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
14:23 20.04.2022 (обновлено: 14:35 20.04.2022)
 
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США

Супруга Ассанжа заявила, что дело о его экстрадиции в США перешло в политическую плоскость

© AP Photo / Frank AugsteinCупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга Ассанжа Стелла Морис.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского магистратского суда Лондона - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
13:01
Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США
"Это политическое дело. И с подписи суда оно переходит полностью в политичную плоскость. Освободите Джулиана Ассанжа", - сказала Морис журналистам после заседания суда.
Она добавила, что несмотря на то, что "выдача ордера была формальностью".
Великобритании нет обязательств выдавать Джулиана Ассанжа в США. Более этого, ее международные обязательства требуют, чтобы она остановила процесс экстрадиции. Не выдавайте его стране, которая вступила в заговор, чтобы убить его", - сказала Морис, подчеркнув что глава МВД и премьер-министр Великобритании могут остановить это в любой момент.
Сторонники Джулиана Ассанжа требуют его освобождения у здания суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
12:15
Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне и требуют его освобождения
 
В миреДжулиан АссанжСШАВеликобританияЛондонДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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