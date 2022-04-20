https://ria.ru/20220420/assanzh-1784490651.html

Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США

Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США - РИА Новости, 20.04.2022

Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США

Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:23

2022-04-20T14:23

2022-04-20T14:35

в мире

джулиан ассанж

сша

великобритания

лондон

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784493555_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b120d489d5410a582fa2a9a16136c348.jpg

ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга Ассанжа Стелла Морис.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США."Это политическое дело. И с подписи суда оно переходит полностью в политичную плоскость. Освободите Джулиана Ассанжа", - сказала Морис журналистам после заседания суда.Она добавила, что несмотря на то, что "выдача ордера была формальностью"."У Великобритании нет обязательств выдавать Джулиана Ассанжа в США. Более этого, ее международные обязательства требуют, чтобы она остановила процесс экстрадиции. Не выдавайте его стране, которая вступила в заговор, чтобы убить его", - сказала Морис, подчеркнув что глава МВД и премьер-министр Великобритании могут остановить это в любой момент.

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784468984.html

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784457305.html

сша

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джулиан ассанж, сша, великобритания, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа