https://ria.ru/20220420/assanzh-1784490651.html
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США - РИА Новости, 20.04.2022
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:23
2022-04-20T14:23
2022-04-20T14:35
в мире
джулиан ассанж
сша
великобритания
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью переходит в политическую плоскость после ордера суда на его выдачу в США, заявила супруга Ассанжа Стелла Морис.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США."Это политическое дело. И с подписи суда оно переходит полностью в политичную плоскость. Освободите Джулиана Ассанжа", - сказала Морис журналистам после заседания суда.Она добавила, что несмотря на то, что "выдача ордера была формальностью"."У Великобритании нет обязательств выдавать Джулиана Ассанжа в США. Более этого, ее международные обязательства требуют, чтобы она остановила процесс экстрадиции. Не выдавайте его стране, которая вступила в заговор, чтобы убить его", - сказала Морис, подчеркнув что глава МВД и премьер-министр Великобритании могут остановить это в любой момент.
https://ria.ru/20220420/assanzh-1784468984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джулиан ассанж, сша, великобритания, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
14:23 20.04.2022 (обновлено: 14:35 20.04.2022)
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
Супруга Ассанжа заявила, что дело о его экстрадиции в США перешло в политическую плоскость