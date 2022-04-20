https://ria.ru/20220420/assanzh-1784468984.html

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США - РИА Новости, 20.04.2022

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:01

2022-04-20T13:01

2022-04-20T14:05

джулиан ассанж

в мире

сша

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лондон

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости. Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter."Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения", — говорится в твите.Ордер выдали еще 2 апреля, но известно о нем стало только сегодня. Окончательно решать вопрос об экстрадиции будет глава МВД Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.Сторонники Ассанжа считают, что спустя два года судебных разбирательств его судьба вновь будет определяться политическим решением.Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Ассанжу выписали смертный приговор."Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь", — сказал он журналистам после заседания суда.Дело основателя WikiLeaksДжулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах, но спустя девять лет дело закрыли.Опасаясь экстрадиции, с июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его задержали по запросу США 11 апреля 2019-го, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и в нарушении закона о шпионаже. Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что Великобритания не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Но статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Но в сумме сроки составляют 175 лет.В январе 2021 года судья Центрального уголовного суда отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах. Тем не менее его не отпустили из-под стражи, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.Эту апелляцию Высокий суд Лондона удовлетворил в декабре. Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные США: там пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.

https://ria.ru/20220323/svadba-1779744492.html

https://ria.ru/20220420/rassledovanie-1784362369.html

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Влада Копылова

джулиан ассанж, в мире, сша, wikileaks, великобритания, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа