https://ria.ru/20220420/artisty-1784467692.html
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных - РИА Новости, 20.04.2022
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных
Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:57
2022-04-20T12:57
2022-04-20T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
новости культуры
россия
сергей безруков
михаил пореченков
дмитрий песков
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах боевых действий и в госпиталях, эти люди достойны восхищения, они продолжают славные традиции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конечно, в курсе. Эти люди достойны восхищения. Они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая собственно славные традиции, которые всегда были в нашей стране", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции.
https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, сергей безруков, михаил пореченков, дмитрий песков, владимир путин, ситуация в днр и лнр
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных
Пресс-секретарь Песков: артисты, поддерживающие военных, продолжают славные традиции