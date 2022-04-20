https://ria.ru/20220420/artisty-1784467692.html

В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных

В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных - РИА Новости, 20.04.2022

В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных

Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:57

2022-04-20T12:57

2022-04-20T12:57

обострение ситуации в днр и лнр

новости культуры

россия

сергей безруков

михаил пореченков

дмитрий песков

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах боевых действий и в госпиталях, эти люди достойны восхищения, они продолжают славные традиции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конечно, в курсе. Эти люди достойны восхищения. Они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая собственно славные традиции, которые всегда были в нашей стране", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции.

https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, сергей безруков, михаил пореченков, дмитрий песков, владимир путин, ситуация в днр и лнр