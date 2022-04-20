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В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/artisty-1784467692.html
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных - РИА Новости, 20.04.2022
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных
Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:57
2022-04-20T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
новости культуры
россия
сергей безруков
михаил пореченков
дмитрий песков
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах боевых действий и в госпиталях, эти люди достойны восхищения, они продолжают славные традиции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конечно, в курсе. Эти люди достойны восхищения. Они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая собственно славные традиции, которые всегда были в нашей стране", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции.
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новости культуры, россия, сергей безруков, михаил пореченков, дмитрий песков, владимир путин, ситуация в днр и лнр
12:57 20.04.2022
 
В Кремле выразили восхищение артистами, поддерживающими военных

Пресс-секретарь Песков: артисты, поддерживающие военных, продолжают славные традиции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах боевых действий и в госпиталях, эти люди достойны восхищения, они продолжают славные традиции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно, в курсе. Эти люди достойны восхищения. Они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая собственно славные традиции, которые всегда были в нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 16:10Культура
Безруков выступил для раненных на Украине военных в госпитале в Москве
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНовости культурыРоссияСергей БезруковМихаил ПореченковДмитрий ПесковВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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