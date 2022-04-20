https://ria.ru/20220420/antigona-1784510580.html

Спектакль "Антигона" пермского театра получил "Золотую маску"

Спектакль "Антигона" пермского театра получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022

Спектакль "Антигона" пермского театра получил "Золотую маску"

Спектакль "Антигона" пермского "Театра-Театра" стал победителем в номинации "Оперетта-мюзикл/Спектакль" премии "Золотая маска". РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:54

2022-04-20T14:54

2022-04-20T15:43

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спектакль "Антигона" пермского "Театра-Театра" стал победителем в номинации "Оперетта-мюзикл/Спектакль" премии "Золотая маска".Всего за звание лучшей оперетты-мюзикла боролось восемь претендентов. Лучшим дирижером оперетты-мюзикла стал Евгений Загот за работу в постановке "Шахматы", лучшим режиссером – Роман Феодори за спектакль "Антигона".Анастасия Стоцкая стала обладательницей награды за лучшую женскую роль в постановке "Шахматы" театральной компании "Бродвей Москва" и Театра МДМ. Евгений Елпашев – за лучшую мужскую роль в спектакле "Одолжите тенора" Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/stotskaya-1784499076.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, роман феодори, анастасия стоцкая, екатеринбург, россия, москва, театральный фестиваль "золотая маска"