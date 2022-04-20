https://ria.ru/20220420/advokat-1784470563.html
В Москве арестовали адвоката Вадима Лялина
В Москве арестовали адвоката Вадима Лялина - РИА Новости, 20.04.2022
В Москве арестовали адвоката Вадима Лялина
Басманный суд Москвы арестовал известного адвоката Вадим Лялина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:08
2022-04-20T13:08
2022-04-20T14:03
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал известного адвоката Вадим Лялина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Лялина Вадима Михайловича до 15 июня", - сказала собеседница агентства, не уточнив фабулы. По ее словам, санкцию суд выдал 16 апреля.Лялин известен тем, что защищал звезд эстрады и спортсменов. Одно из текущих его дел - раздел имущества футболиста Павла Мамаева с бывшей супругой Аланой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, онк, россия
13:08 20.04.2022 (обновлено: 14:03 20.04.2022)
В Москве арестовали адвоката Вадима Лялина
В Москве арестовали адвоката Вадима Лялина по делу об особо крупном мошенничестве