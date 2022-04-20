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Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России - РИА Новости, 20.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html
Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России
Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России - РИА Новости, 20.04.2022
Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России
Отечественные операторы тестируют коммерческие сети 5G уже год. Приблизились ли пользователи к мобильной связи пятого поколения, разбиралось РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:00
2022-04-20T08:01
наука
технологии
мтс
мегафон
сколково
5g
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Отечественные операторы тестируют коммерческие сети 5G уже год. Приблизились ли пользователи к мобильной связи пятого поколения, разбиралось РИА Новости.Как найти 5GПоймать 5G в Москве — по-прежнему задача не из простых. Во-первых, нужен смартфон, поддерживающий эти сети (только частотный диапазон n79), а сим-карта должна обеспечивать специальный доступ. Найти устройство до сих пор проблема: большинство band n79 не видят. Этот диапазон используют преимущественно в Китае, а оборудование для него отличается небольшим радиусом покрытия базовой станции. Мы взяли для тестов OnePlus 9 Pro.В Москве 5G пока есть только у МТС. Таких мест 14: от очевидного Сколково до туристического центра, в частности Тверского бульвара.На Крымском мосту и Фрунзенской набережной смартфон упорно не видел точку доступа, так же было с Huawei 40 Pro в прошлогоднем эксперименте. На главной аллее ВДНХ, у фонтана "Дружба народов", OnePlus ловил исключительно улучшенный 4G. Даже рядом с мобильной вышкой подключиться к сети не удалось. И лишь на Ходынском поле несколько раз мигнул заветный значок 5G. Впрочем, всякий раз, когда доходило до измерения скорости сети, смартфон переключался на LTE.Есть, правда, и хорошая новость: сети 4G+ (или, как их иронично называют, половина 5G) были доступны везде. Они стали стабильнее, а скорость загрузки приближается к 80-90 Мб/с. Этого вполне хватает для устойчивой видеосвязи и потоковых роликов в качестве 4K. Простому пользователю большего для счастья и не надо.Туманные перспективыНовое поколение мобильной связи, как часто подчеркивают операторы, не столько об увеличении скорости, сколько об "интернете вещей", высокотехнологичных производствах и транспорте. То есть 5G вовсе не игрушка для гиков, а значительный апгрейд для "нервной системы" техносферы любой современной экономики."Большая тройка" уже сделала многое для полномасштабного развертывания 5G в России. Операторы наперебой рассказывают о внедрении так называемого pre-5G — особых элементов телекоммуникаций. Кроме того, вслед за Москвой в середине прошлого года тестовую зону запустили в Питере — на десяти квадратных километрах в районе Невского проспекта и "Экспофорума". Причем там не только МТС, но и "Мегафон". Выходит сеть и за пределы столиц: в этом месяце "Мегафон" организовал соответствующую площадку в Магнитогорске."Все базовые станции готовы к 5G. При выделении необходимого частотного ресурса мы бы очень быстро запустили сеть в столице", — отмечает директор "Билайн" по московскому региону Дмитрий Машин.Частоты — главная трудность. Военные не хотят ими делиться. В большинстве стран с 5G задействовали сантиметровый диапазон 3,4-3,8 ГГц, более удобный для коммерческой эксплуатации. Российскому же телекому предлагают 4,8-4,9 ГГЦ (тот самый непопулярный band n79). Оборудование под эту частоту не очень распространенное, а отечественная промышленность дальше прототипов базовых станций пока не продвинулась.И, конечно, нарастающее санкционное давление вносит коррективы в планы. Логистика поставок телекоммуникационного оборудования резко усложнилась. Операторам сейчас важнее всего сохранить стабильность имеющихся сетей."Наши пилотные зоны 5G продолжат действовать, есть у нас и другие 5G-проекты. Компания прилагает все усилия, чтобы торговые и технологические ограничения не помешали ее развитию и модернизации сетей", — подчеркивают в МТС.В ожидании 6GСплошным покрытием 5G не может похвастаться ни одна страна. Так, в европейских столицах связь строится вокруг общественно значимых мест, а еще чаще — вдоль транспортных магистралей. По данным портала NPerf, в Париже крупнейшие операторы создают своеобразные "квадраты": 5G ловится на условных границах зон, внутри которых — LTE.Переоборудование — это огромные затраты даже для таких гигантов телекома, как AT&amp;T и Vodafone. До сих пор сети нового поколения — удел богатых городских агломераций. Впрочем, перспективы есть. Важный драйвер роста — беспилотные автомобили и умные дороги.При этом на подходе 6G — сеть метавселенных и искусственного интеллекта. Массовое внедрение ожидается с 2028-го по 2030-й. Возможно, России удастся благодаря этой технологии перескочить проблемную 5G: в правительстве уже готовят соответствующие предложения.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
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технологии, мтс, мегафон, сколково, 5g
08:00 20.04.2022 (обновлено: 08:01 20.04.2022)
 

Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России

© РИА Новости5G
5G - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Отечественные операторы тестируют коммерческие сети 5G уже год. Приблизились ли пользователи к мобильной связи пятого поколения, разбиралось РИА Новости.

Как найти 5G

Поймать 5G в Москве — по-прежнему задача не из простых. Во-первых, нужен смартфон, поддерживающий эти сети (только частотный диапазон n79), а сим-карта должна обеспечивать специальный доступ. Найти устройство до сих пор проблема: большинство band n79 не видят. Этот диапазон используют преимущественно в Китае, а оборудование для него отличается небольшим радиусом покрытия базовой станции. Мы взяли для тестов OnePlus 9 Pro.
В Москве 5G пока есть только у МТС. Таких мест 14: от очевидного Сколково до туристического центра, в частности Тверского бульвара.
На Крымском мосту и Фрунзенской набережной смартфон упорно не видел точку доступа, так же было с Huawei 40 Pro в прошлогоднем эксперименте. На главной аллее ВДНХ, у фонтана "Дружба народов", OnePlus ловил исключительно улучшенный 4G. Даже рядом с мобильной вышкой подключиться к сети не удалось. И лишь на Ходынском поле несколько раз мигнул заветный значок 5G. Впрочем, всякий раз, когда доходило до измерения скорости сети, смартфон переключался на LTE.
© РИА Новости

Скорости 4G довольно высокие

5G
1 из 3

Скорости 4G довольно высокие

© РИА Новости
© РИА Новости

Модные iPhone в России с 5G не работают

5G
2 из 3

Модные iPhone в России с 5G не работают

© РИА Новости
© РИА Новости

Даже в тестовой зоне прием 5G не гарантирован

5G
3 из 3

Даже в тестовой зоне прием 5G не гарантирован

© РИА Новости
1 из 3

Скорости 4G довольно высокие

© РИА Новости
2 из 3

Модные iPhone в России с 5G не работают

© РИА Новости
3 из 3

Даже в тестовой зоне прием 5G не гарантирован

© РИА Новости
Есть, правда, и хорошая новость: сети 4G+ (или, как их иронично называют, половина 5G) были доступны везде. Они стали стабильнее, а скорость загрузки приближается к 80-90 Мб/с. Этого вполне хватает для устойчивой видеосвязи и потоковых роликов в качестве 4K. Простому пользователю большего для счастья и не надо.

Туманные перспективы

Новое поколение мобильной связи, как часто подчеркивают операторы, не столько об увеличении скорости, сколько об "интернете вещей", высокотехнологичных производствах и транспорте. То есть 5G вовсе не игрушка для гиков, а значительный апгрейд для "нервной системы" техносферы любой современной экономики.
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля 2021, 08:00Наука
Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь
"Большая тройка" уже сделала многое для полномасштабного развертывания 5G в России. Операторы наперебой рассказывают о внедрении так называемого pre-5G — особых элементов телекоммуникаций. Кроме того, вслед за Москвой в середине прошлого года тестовую зону запустили в Питере — на десяти квадратных километрах в районе Невского проспекта и "Экспофорума". Причем там не только МТС, но и "Мегафон". Выходит сеть и за пределы столиц: в этом месяце "Мегафон" организовал соответствующую площадку в Магнитогорске.
"Все базовые станции готовы к 5G. При выделении необходимого частотного ресурса мы бы очень быстро запустили сеть в столице", — отмечает директор "Билайн" по московскому региону Дмитрий Машин.
Частоты — главная трудность. Военные не хотят ими делиться. В большинстве стран с 5G задействовали сантиметровый диапазон 3,4-3,8 ГГц, более удобный для коммерческой эксплуатации. Российскому же телекому предлагают 4,8-4,9 ГГЦ (тот самый непопулярный band n79). Оборудование под эту частоту не очень распространенное, а отечественная промышленность дальше прототипов базовых станций пока не продвинулась.
И, конечно, нарастающее санкционное давление вносит коррективы в планы. Логистика поставок телекоммуникационного оборудования резко усложнилась. Операторам сейчас важнее всего сохранить стабильность имеющихся сетей.
"Наши пилотные зоны 5G продолжат действовать, есть у нас и другие 5G-проекты. Компания прилагает все усилия, чтобы торговые и технологические ограничения не помешали ее развитию и модернизации сетей", — подчеркивают в МТС.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tish11, https://5g.mts.ru/kartaЗоны приема 5G в Москве
Зоны приема 5G в Москве
1 из 2
Зоны приема 5G в Москве
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tish11, https://5g.mts.ru/karta
© Иллюстрация РИА Новости . OpenStreetMap contributors, https://5g.mts.ru/kartaЗоны приема 5G в Санкт-Петербурге
Зоны приема 5G в Санкт-Петербурге
2 из 2
Зоны приема 5G в Санкт-Петербурге
© Иллюстрация РИА Новости . OpenStreetMap contributors, https://5g.mts.ru/karta
1 из 2
Зоны приема 5G в Москве
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tish11, https://5g.mts.ru/karta
2 из 2
Зоны приема 5G в Санкт-Петербурге
© Иллюстрация РИА Новости . OpenStreetMap contributors, https://5g.mts.ru/karta

В ожидании 6G

Сплошным покрытием 5G не может похвастаться ни одна страна. Так, в европейских столицах связь строится вокруг общественно значимых мест, а еще чаще — вдоль транспортных магистралей. По данным портала NPerf, в Париже крупнейшие операторы создают своеобразные "квадраты": 5G ловится на условных границах зон, внутри которых — LTE.
Переоборудование — это огромные затраты даже для таких гигантов телекома, как AT&T и Vodafone. До сих пор сети нового поколения — удел богатых городских агломераций. Впрочем, перспективы есть. Важный драйвер роста — беспилотные автомобили и умные дороги.
При этом на подходе 6G — сеть метавселенных и искусственного интеллекта. Массовое внедрение ожидается с 2028-го по 2030-й. Возможно, России удастся благодаря этой технологии перескочить проблемную 5G: в правительстве уже готовят соответствующие предложения.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября 2020, 08:00Наука
Страсти по 5G: когда в России развернут новые мобильные сети
 
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