https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html

Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России

Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России - РИА Новости, 20.04.2022

Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России

Отечественные операторы тестируют коммерческие сети 5G уже год. Приблизились ли пользователи к мобильной связи пятого поколения, разбиралось РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:01

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Отечественные операторы тестируют коммерческие сети 5G уже год. Приблизились ли пользователи к мобильной связи пятого поколения, разбиралось РИА Новости.Как найти 5GПоймать 5G в Москве — по-прежнему задача не из простых. Во-первых, нужен смартфон, поддерживающий эти сети (только частотный диапазон n79), а сим-карта должна обеспечивать специальный доступ. Найти устройство до сих пор проблема: большинство band n79 не видят. Этот диапазон используют преимущественно в Китае, а оборудование для него отличается небольшим радиусом покрытия базовой станции. Мы взяли для тестов OnePlus 9 Pro.В Москве 5G пока есть только у МТС. Таких мест 14: от очевидного Сколково до туристического центра, в частности Тверского бульвара.На Крымском мосту и Фрунзенской набережной смартфон упорно не видел точку доступа, так же было с Huawei 40 Pro в прошлогоднем эксперименте. На главной аллее ВДНХ, у фонтана "Дружба народов", OnePlus ловил исключительно улучшенный 4G. Даже рядом с мобильной вышкой подключиться к сети не удалось. И лишь на Ходынском поле несколько раз мигнул заветный значок 5G. Впрочем, всякий раз, когда доходило до измерения скорости сети, смартфон переключался на LTE.Есть, правда, и хорошая новость: сети 4G+ (или, как их иронично называют, половина 5G) были доступны везде. Они стали стабильнее, а скорость загрузки приближается к 80-90 Мб/с. Этого вполне хватает для устойчивой видеосвязи и потоковых роликов в качестве 4K. Простому пользователю большего для счастья и не надо.Туманные перспективыНовое поколение мобильной связи, как часто подчеркивают операторы, не столько об увеличении скорости, сколько об "интернете вещей", высокотехнологичных производствах и транспорте. То есть 5G вовсе не игрушка для гиков, а значительный апгрейд для "нервной системы" техносферы любой современной экономики."Большая тройка" уже сделала многое для полномасштабного развертывания 5G в России. Операторы наперебой рассказывают о внедрении так называемого pre-5G — особых элементов телекоммуникаций. Кроме того, вслед за Москвой в середине прошлого года тестовую зону запустили в Питере — на десяти квадратных километрах в районе Невского проспекта и "Экспофорума". Причем там не только МТС, но и "Мегафон". Выходит сеть и за пределы столиц: в этом месяце "Мегафон" организовал соответствующую площадку в Магнитогорске."Все базовые станции готовы к 5G. При выделении необходимого частотного ресурса мы бы очень быстро запустили сеть в столице", — отмечает директор "Билайн" по московскому региону Дмитрий Машин.Частоты — главная трудность. Военные не хотят ими делиться. В большинстве стран с 5G задействовали сантиметровый диапазон 3,4-3,8 ГГц, более удобный для коммерческой эксплуатации. Российскому же телекому предлагают 4,8-4,9 ГГЦ (тот самый непопулярный band n79). Оборудование под эту частоту не очень распространенное, а отечественная промышленность дальше прототипов базовых станций пока не продвинулась.И, конечно, нарастающее санкционное давление вносит коррективы в планы. Логистика поставок телекоммуникационного оборудования резко усложнилась. Операторам сейчас важнее всего сохранить стабильность имеющихся сетей."Наши пилотные зоны 5G продолжат действовать, есть у нас и другие 5G-проекты. Компания прилагает все усилия, чтобы торговые и технологические ограничения не помешали ее развитию и модернизации сетей", — подчеркивают в МТС.В ожидании 6GСплошным покрытием 5G не может похвастаться ни одна страна. Так, в европейских столицах связь строится вокруг общественно значимых мест, а еще чаще — вдоль транспортных магистралей. По данным портала NPerf, в Париже крупнейшие операторы создают своеобразные "квадраты": 5G ловится на условных границах зон, внутри которых — LTE.Переоборудование — это огромные затраты даже для таких гигантов телекома, как AT&T и Vodafone. До сих пор сети нового поколения — удел богатых городских агломераций. Впрочем, перспективы есть. Важный драйвер роста — беспилотные автомобили и умные дороги.При этом на подходе 6G — сеть метавселенных и искусственного интеллекта. Массовое внедрение ожидается с 2028-го по 2030-й. Возможно, России удастся благодаря этой технологии перескочить проблемную 5G: в правительстве уже готовят соответствующие предложения.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, мтс, мегафон, сколково, 5g