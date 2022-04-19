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В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей - РИА Новости, 19.04.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220419/zerno-1784381341.html
В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей
В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей - РИА Новости, 19.04.2022
В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей
Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области занята почти половина отведенных под них площадей, сообщает во вторник правительство... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:07
2022-04-19T21:07
белгородская область
экономика
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области занята почти половина отведенных под них площадей, сообщает во вторник правительство региона.В частности, яровой пшеницей занято 83%, или 50 тысяч гектаров из плановых 60 тысяч. Ячменем – почти 60 тысяч гектаров, что составляет 72% из отведенных почти 82 тысяч под эту культуру. Овес высеян на 81% площадей или на 4,6 тысячи гектаров из 5,7 тысячи. Горох занимает более 3,5 тысячи гектаров, или 71% из 5 тысяч запланированных.Кроме того, аграрии приступили к севу технических культур – сахарной свеклы, подсолнечника, сои."На данный момент посеяно 5% от запланированных под технические культуры 515,6 тысячи гектаров", - отмечают областные власти.
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экономика, белгородская область, россия
21:07 19.04.2022
 
В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей

В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области занята почти половина отведенных под них площадей, сообщает во вторник правительство региона.
"По состоянию на 19 апреля 2022 года, в Белгородской области посеяно 42% площадей, отведенных под яровые зерновые и зернобобовые культуры, – это более 118,2 тысячи гектаров из 283,5 тысячи гектаров. При этом темпы посевной кампании нарастают", - говорится в сообщении.
В частности, яровой пшеницей занято 83%, или 50 тысяч гектаров из плановых 60 тысяч. Ячменем – почти 60 тысяч гектаров, что составляет 72% из отведенных почти 82 тысяч под эту культуру. Овес высеян на 81% площадей или на 4,6 тысячи гектаров из 5,7 тысячи. Горох занимает более 3,5 тысячи гектаров, или 71% из 5 тысяч запланированных.
Кроме того, аграрии приступили к севу технических культур – сахарной свеклы, подсолнечника, сои.
"На данный момент посеяно 5% от запланированных под технические культуры 515,6 тысячи гектаров", - отмечают областные власти.
Белгород - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:25Белгородская область
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