https://ria.ru/20220419/zerno-1784381341.html

В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей

В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей - РИА Новости, 19.04.2022

В Белгородской области засеяли более 40% зерновых площадей

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области занята почти половина отведенных под них площадей, сообщает во вторник правительство... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T21:07

2022-04-19T21:07

2022-04-19T21:07

белгородская область

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белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области занята почти половина отведенных под них площадей, сообщает во вторник правительство региона.В частности, яровой пшеницей занято 83%, или 50 тысяч гектаров из плановых 60 тысяч. Ячменем – почти 60 тысяч гектаров, что составляет 72% из отведенных почти 82 тысяч под эту культуру. Овес высеян на 81% площадей или на 4,6 тысячи гектаров из 5,7 тысячи. Горох занимает более 3,5 тысячи гектаров, или 71% из 5 тысяч запланированных.Кроме того, аграрии приступили к севу технических культур – сахарной свеклы, подсолнечника, сои."На данный момент посеяно 5% от запланированных под технические культуры 515,6 тысячи гектаров", - отмечают областные власти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, белгородская область, россия