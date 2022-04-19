https://ria.ru/20220419/zayavleniya-1784256464.html
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России - РИА Новости, 19.04.2022
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обсудить заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России, включая претензии на РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:36
2022-04-19T11:36
2022-04-19T11:47
совет федерации рф
андрей климов
политика
калининградская область
токио
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обсудить заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России, включая претензии на Крым, Калининград, Курилы, заявил глава комиссии Андрей Климов."Мы не можем пройти мимо публичных заявлений должностных лиц и общественно-политических деятелей иностранных государств, которые прямо декларируют претензии на часть суверенной территории Российской Федерации", - сказал политик в ходе брифинга во вторник.В частности, "речь идет о призывах со стороны украинских властей "вернуть Крым", звучащих из Польши подстрекательских намеках по поводу на Калининградской области России", отметил он.Также речь идет о "давно известных реваншистских претензиях Токио на часть российских островов Курильской гряды", добавил Климов. По его словам, данная тема заслуживает отдельного профессионального изучения и оценки."Предполагаем провести эту работу на площадке комиссии также во втором квартале текущего года", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220419/gosizmena-1784251374.html
калининградская область
токио
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, андрей климов, политика, калининградская область, токио, польша, в мире
11:36 19.04.2022 (обновлено: 11:47 19.04.2022)
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России
В СФ обсудят заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обсудить заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России, включая претензии на Крым, Калининград, Курилы, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Мы не можем пройти мимо публичных заявлений должностных лиц и общественно-политических деятелей иностранных государств, которые прямо декларируют претензии на часть суверенной территории Российской Федерации", - сказал политик в ходе брифинга во вторник.
В частности, "речь идет о призывах со стороны украинских властей "вернуть Крым", звучащих из Польши
подстрекательских намеках по поводу на Калининградской области
России", отметил он.
Также речь идет о "давно известных реваншистских претензиях Токио
на часть российских островов Курильской гряды", добавил Климов. По его словам, данная тема заслуживает отдельного профессионального изучения и оценки.
"Предполагаем провести эту работу на площадке комиссии также во втором квартале текущего года", - заключил сенатор.