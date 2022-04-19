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В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России - РИА Новости, 19.04.2022
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В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России - РИА Новости, 19.04.2022
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обсудить заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России, включая претензии на РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:36
2022-04-19T11:47
совет федерации рф
андрей климов
политика
калининградская область
токио
польша
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обсудить заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России, включая претензии на Крым, Калининград, Курилы, заявил глава комиссии Андрей Климов."Мы не можем пройти мимо публичных заявлений должностных лиц и общественно-политических деятелей иностранных государств, которые прямо декларируют претензии на часть суверенной территории Российской Федерации", - сказал политик в ходе брифинга во вторник.В частности, "речь идет о призывах со стороны украинских властей "вернуть Крым", звучащих из Польши подстрекательских намеках по поводу на Калининградской области России", отметил он.Также речь идет о "давно известных реваншистских претензиях Токио на часть российских островов Курильской гряды", добавил Климов. По его словам, данная тема заслуживает отдельного профессионального изучения и оценки."Предполагаем провести эту работу на площадке комиссии также во втором квартале текущего года", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220419/gosizmena-1784251374.html
калининградская область
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совет федерации рф, андрей климов, политика, калининградская область, токио, польша, в мире
11:36 19.04.2022 (обновлено: 11:47 19.04.2022)
 
В Совфеде обсудят заявления о нарушении территориальной целостности России

В СФ обсудят заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обсудить заявления зарубежных политиков о нарушении территориальной целостности России, включая претензии на Крым, Калининград, Курилы, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Мы не можем пройти мимо публичных заявлений должностных лиц и общественно-политических деятелей иностранных государств, которые прямо декларируют претензии на часть суверенной территории Российской Федерации", - сказал политик в ходе брифинга во вторник.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:16
В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов
В частности, "речь идет о призывах со стороны украинских властей "вернуть Крым", звучащих из Польши подстрекательских намеках по поводу на Калининградской области России", отметил он.
Также речь идет о "давно известных реваншистских претензиях Токио на часть российских островов Курильской гряды", добавил Климов. По его словам, данная тема заслуживает отдельного профессионального изучения и оценки.
"Предполагаем провести эту работу на площадке комиссии также во втором квартале текущего года", - заключил сенатор.
 
Совет Федерации РФАндрей КлимовПолитикаКалининградская областьТокиоПольшаВ мире
 
 
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